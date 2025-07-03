李中岑：唱跳拍照都被出征　讓更多人更反感

國民黨籍台南市議員李中岑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月3日電（記者 蔣繼平）台灣近期發生跳《大展鴻圖》歌曲的舞蹈遭出征、海外粉絲到五月天MV提到的場景“自強隧道”遭青鳥制止，都引起討論。中國國民黨籍台南市議員李中岑接受中評社訪問表示，背後源自民進黨政府對文化自信的不足，除了限縮兩岸交流、更要影響網路上的音樂交流與創新，但這股“自然流量”是擋不住的，刻意阻擋與獵巫，只會引起更多中間選民與年輕人的反感。



李中岑，1985年生，台南大學碩士，過去曾是全運會划船金牌選手、台灣划船協會理事長。現任國民黨籍台南市議員，選區在第六選區（安南區）。



近期台灣發生一起港澳地區遊客到朝聖樂團五月天MV提到的場景“自強隧道”打卡，不料卻遭青鳥制止還要求查看手機並強行刪除照片，引起外界批評。此外，紅遍兩岸的《大展鴻圖》歌曲也遭獵巫，台灣一家兒童電視台近日在節目中因模仿舞步遭到抗議，最終下架。



網紅“館長”陳之漢6月30日就上傳一段在自強隧道前大跳“大展鴻圖”的短片，並怒嗆青鳥。



怎麼看民眾連唱歌、跳舞、拍照都被出征？



李中岑表示，《大展鴻圖》因為結合廣東話、閩南語、客家話等語言，曲風輕快、歌詞洗腦、舞步簡單，小孩到大人都朗朗上口，引起兩岸民眾自拍短片跟唱、跟跳的風潮，與前年竄紅的“科目三”一樣，甚至都紅到海外。她認為，不管是青鳥或者是執政黨，都不該去刻意阻擋這些。



李中岑表示，不同的文化本來就是互相尊重、交流，日本、韓國、歐美的流行音樂文化也長期影響台灣年輕人，為何遇到大陸這一塊就要用強硬的方式去阻擋？其實大陸歌曲透過網路早已融入台灣民眾生活，不管是廟會、或其他活動上不時會聽到，刻意阻擋或獵巫實在不該。

