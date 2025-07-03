王瑞德：兩湖論壇維繫南投杭州情誼

南投縣副縣長王瑞德。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月3日電（記者 方敬為）第17屆“西湖－日月潭兩湖論壇”6月28日在杭州閉幕，本屆論壇南投縣由副縣長王瑞德率團參加，2日接受中評社訪問表示，兩湖論壇是南投、杭州關係友好的重要活動，有助維繫兩地情誼，明年輪由南投主辦，他也歡迎杭州市姚高員市長能夠率隊回訪，盼有關單位能夠秉持開放態度，由地方推進兩岸交流，促進兩岸和平。



今年“西湖－日月潭兩湖論壇”輪由杭州主辦，6月25日至28日為期3天，本屆論壇以“文牽兩岸 同心共融”為主題。杭州市長姚高員與南投縣副縣長王瑞德共同簽署了兩地茶葉產業交流、賑災救助、文化產業交流等合作備忘錄（MOU），期待杭州、南投能在多領域交流合作探尋兩岸互利共贏之路。



王瑞德2日出席名間鄉防災公園揭牌儀式，對於今年赴杭州出席兩湖論壇受訪表示，兩湖論壇行之有年，今年邁入第17屆，是南投與杭州重要的城市交流活動，此行目的除了維繫兩邊長期的情誼以外，也透過加深友好關係，促進雙城互利、互惠。



王瑞德指出，第15屆兩湖論壇，當年由縣長許淑華帶隊到杭州參加，當時與杭州方面簽署了茶葉銷售合作備忘錄，媒合南投茶農將產品銷到杭州，迄今為止也累積了相當的金額，這次他前往，主要鎖定在兩地農業、文化、教育、觀光旅遊等面相的推廣，見證南投有關的民間業者與杭州方面促進合作往來。



王瑞德說，在農特產品方面，縣府還是持續推銷南投生產的優質茶葉還有其他農產品行銷，此外，這次也出席杭州市富陽區“公望兩岸交流館”開館活動，見證兩岸交流成果，黃公望所作的《富春山居圖》，因火災而分為兩段，分別收藏於台北和北京故宮，串起兩岸淵源，南投與杭州的交流就是兩岸互動的縮影，希望透過雙城的持續往來，增進城市發展以及對兩岸和平有所幫助。



關於今年南投縣長許淑華未親自赴杭州出席論壇，王瑞德說，主要是行程上的安排有衝突，過去兩湖論壇有時候是縣長出席，有時候是副縣長出席，都很正常。至於明年論壇由南投主辦，王瑞德期待能一切順利，兩岸城市交流對雙方都有利，盼有關單位能持開放態度，讓大陸朋友也來看看台灣的發展，那對彼此的人民都會有啟發效應。