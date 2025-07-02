十多名藍營幹部遭押　朱立倫批檢調良心沒了

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月2日電（記者 張嘉文）檢方偵辦民進黨原住民“立委”伍麗華罷免案提議書涉嫌偽造文書等案，昨天約談中國國民黨相關人士，今天將組發會副主委黃碧雲聲請羈押禁見獲准，同案被告、國民黨專委李得全則以新台幣50萬元交保。國民黨主席朱立倫今天對此批評，檢調單位已經變成東廠，檢調人員的良心不知到哪裡去了，而且是非已經被顏色遮蔽，公理正義被升官發財擋住了。



屏東地檢署偵辦民進黨山地原住民“立委”伍麗華罷免提議案，疑涉偽造文書、非法利用個資等情事，昨日指揮多單位同步搜索國民黨多個地方黨部及相關人員住處，共約談15人。國民黨組發會副主委黃碧雲涉案情重大，遭檢方聲請羈押禁見，專委李得全等6人，被以10萬到50萬元交保。法院2日上午開庭後裁定黃碧雲收押禁見。國民黨迄今因罷免綠委案被收押人數已逾13人，被約談人數更近百人。



朱立倫今天下午在中常會上表示，對於民進黨辦藍不辦綠、小案大辦、無限上綱，在國民黨各地方黨部不斷大搜索、大約談、大收押，相信民眾感慨良多，台灣的司法不應該變成“東廠”，他也聽到很多曾經在檢調單位服務過的朋友說，很多人今天已經不認識司法單位，檢調單位都變成“東廠”，檢調人員的良心不知道到那裡去了，而且是非已經被顏色遮蔽，公理正義被升官發財擋住。



朱立倫並呼籲所有有良心的檢調人員想一想，什麼叫做辦藍不辦綠，綠營有黨證就可以萬事OK，什麼叫做小案大辦，過去類似案件有這樣辦嗎？他還說，這是民眾最大的疑慮，也是再一次沉重的呼籲。



他也提到，726大罷免投票有賴全體民眾用最大的團結力量守護，大家一定要站出來投下不同意罷免票，目前國民黨在全台有24位“立委”分別舉辦相關活動，希望所有好友給予支持，有關國民黨各區域聯防以及大型活動，從本周末將從台北市負責起跑，接下來他還會到新北市、桃園市、台中市等各地區域造勢活動，“選前之夜”國民黨會辦一場超大型的“戰獨裁、反惡罷”造勢。