賴提軍人福利 李貴發：癥結在兩岸關係

台空軍退役中將李貴發。（中評社 資料照） 中評社台中7月3日電（記者 方敬為）針對賴清德1日發表團結十講第四講談“國防”。台空軍退役中將李貴發接受中評社訪問表示，賴批評在野黨凍刪預算，影響防務安全，又說要增加軍人福利，顯示出，面對當前台海緊張形勢，軍隊卻有兵力慌，官方出現危機感。而民進黨政府相關論述很難被軍人認同，也對促進從軍沒有幫助。



李貴發指出，當前台灣年輕人沒有從軍意願，待遇問題是其次，最關鍵的問題在於台海形勢嚴峻，從軍的安全風險高，其實民眾都明白，兩岸並非得一戰不可，兩岸衝突是可以避免的，中國大陸方面的底線很清楚，就是不接受“台獨”，可是民進黨政府卻不斷往引發戰爭的方向走，年輕人怎麼會接受？



李貴發，退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、“國防部情報次長”。現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。



對於賴清德團結十講第四講有無起到凝聚支持防務的作用，李貴發表示，作用不大，且還會有反效果，賴批評在野黨凍刪預算，但眾所周知，民進黨執政以來，台灣的軍事預算是有增無減，且一年比一年還要高，今年通過的相關預算也是再創新高，所以賴清德對在野黨的批評，無法引起大眾共鳴。



在增進軍人福利的論述方面，李貴發說，賴願意對軍職人員的福利、待遇提升有具體表態，值得肯定，但相關論述也透露出，民進黨政府背後有濃濃的危機感，面對當前台海緊張形勢，台灣軍隊卻有嚴重的兵力缺口，募兵成效不彰，空有軍備也無用武之地，所以賴清德才要宣示提高軍人待遇。



李貴發指出，不過當前台灣年輕人沒有從軍意願，待遇問題是其次，並不會因為軍人可以免費升等乘坐客機商務艙，或者旅遊時可以優先登機，就能夠促使年輕人從軍，這些畢竟只是小恩小惠而已，真正影響年輕人從軍的根本問題還是在兩岸關係緊張，從軍的安全風險如此之高，年輕人又怎麼會想當兵呢？



李貴發強調，當兵確實就要做好隨時上戰場的準備，但是“為誰而戰、為何而戰？”也是一大重點，過去對日抗戰時期，“十萬青年十萬軍”，青年不畏險峻、拋頭顱灑熱血，就是要力抗外侮，如今兩岸的衝突若只是因為某一方不願避戰、一味求戰，一直朝戰爭的方向前進，又怎麼能夠讓年輕人信服，願意上戰場呢？