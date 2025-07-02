國民黨：團結藍營的催票者就是賴清德

國民黨文傳會主委林寬裕。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月2日電（記者 張嘉文）面對大罷免投票來臨，有媒體報導，部分藍營議員為避免復式動員提前消耗有限的選戰資源，在反罷宣傳上演“假”級動員，成為衝刺選情的隱憂。國民黨文傳會主委林寬裕今天對此表示，國民黨對於這場大罷免，絕對是戰戰競競，不容鬆懈，為了挽救綠營罷免頹勢，部分媒體可能看不得國民黨團結，“報導內容可能與事實有差距”。



他強調，能團結藍營投下不同意票的最大催票者，就是賴清德，國民黨一定會努力催出每一張反對票，遏止這場大罷免。



國民黨發言人楊智伃也說，國民黨會協助各地方黨部進行反罷造勢活動，但也要感謝賴清德的“團結十講”，並希望賴清德要不斷繼續講下去，只要賴繼續講，國民黨的造勢人數一定會愈來愈多。



國民黨今天下午召開中常會，林寬裕和楊智伃在會後轉述回應媒體提問時作出以上表示。



此外，國民黨組發會副主委遭羈押，許多地方黨部幹部也被帶走，是否讓國民黨組織動員能力遭受重創？



楊智伃對此痛批，在上次“無保請回”、缺乏明確證據之下，檢調針對查無實據的在野黨部黨工逕自搜索住宅、押人取供之情事，已嚴重逾越偵辦分際，違反法律程序正義。司法應是公平公正的守門人，不應淪為執政黨清算異己的打手，檢調已實質涉違法。



楊智伃表示，組發會副主委黃碧雲遭羈押禁見，其為黨內組織動員重要幹部，卻在大罷免進入關鍵倒數時期遭無端羈押，時機敏感之舉，“賴政府”試圖瓦解在野於黃金週、選前之夜的在野大動員，已令民眾高度質疑。