綠控大矽谷計劃零進度　竹市府：勿混淆視聽

民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會，指控新竹大矽谷計劃零進度。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月2日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會指控，新竹大矽谷計劃零進度，新竹市政府涉嫌打假球甩鍋“中央”。對此，新竹市政府表示，民進黨議員要求市府立即重新辦理都市計劃草案公開展覽、民眾說明會等，顯與“內政部”函示及都市計劃法定程序不符，盼外界勿混淆視聽，並期望各民代攜手協助向“中央”發聲。



民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會，包括民進黨新竹市議會黨團總召陳建名、民進黨籍新竹市議員曾資程、楊玲宜、劉康彥、鄭美娟、劉彥伶和劉崇顯等人都到場出席。



民進黨新竹市議會黨團指出，攸關新竹未來百年城市發展的“桃竹苗大矽谷計劃”，無論是在行政程序還是法規層面都應該在地方召開說明會，但停職中的新竹市長高虹安想要取得的政治紅利卻是抹黑“中央政府”不作為，難道是因為台灣民眾黨前主席柯文哲在這裡的農地已經售出，就沒有積極推動都市計劃的動力嗎？



民進黨新竹市議會黨團提到，“頭前溪沿岸都市計劃案”從報審到現在將近20年，時空背景已全然不同，都市計劃內容與當時地方說明會有很大的變化，市府不思重新檢討，依照都計流程向市民說明，這是對市民的負責態度嗎？



民進黨新竹市議會黨團質疑，新竹科學園區進入X計劃2.0時代，桃竹苗大矽谷願景也呼之欲出，這些重大變化，地方居民卻對這些關鍵資訊一無所知。新竹市府口口聲聲說有舉辦說明會，但距今已超過十幾年，請問這期間居民意見何時被納入討論？市府要將這樣的黑箱都市計劃強行套用到今天的發展場景上，讓市民買單，是否太過草率？