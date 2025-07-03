蔡育輝：中間選民怕一黨獨大　賴十講沒得分

國民黨籍台南市議員蔡育輝比出反對大罷免，呼籲出來投下不同意罷免票。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月3日電（記者 蔣繼平）賴清德“團結十講”進行到第四講，過程爭議不斷。中國國民黨籍台南市議員蔡育輝接受中評社訪問表示，團結十講不斷出現錯假訊息，不僅效果不好，還鬧笑話，綠並沒有得分，這幾天媒體推波助瀾導致情勢急轉，加上台北市前副市長彭振聲的妻子跳樓身亡後，執政黨面臨“押人取供”的壓力更大，藍營要把握機會論述一黨獨大是全民受害，向中間選民、所有非綠陣營催票。



蔡育輝，1959年生，中正大學政治學系碩士，現任國民黨籍台南市議員，選區在第一選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）。



賴清德進行“團結十講”不斷出現錯假爭議述，從“長毛象、雜質說”，到違背史實指1946年制憲沒台灣代表，1日的第4講又遭質疑帶頭造謠“國防”預算遭刪。



經“中選會”20日審定，共24位國民黨“立委”與遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，將在7月26日投開票。



蔡育輝表示，賴清德想要大罷免大進場，安排團結十講，沒想到卻變成反效果，第二講的“雜質說”引起最多人的反感，第三講還提到“中華民國憲法”“制憲”當時台灣省沒有派代表去，都引起外界很多撻伐的聲浪，賴清德自己功課都沒有做好，所以效果不好，還鬧笑話，這樣真的很不好。



蔡育輝表示，其次，台北市前副市長彭振聲的妻子在高雄跳樓身亡，因為涉及台北地方法院審理京華城案，社會上的壓力會對執政的民進黨政府越來越大，到底是不是有所謂的押人取供，或者用恐嚇來取證，或多或少都會應想社會氛圍，對積下來的大罷免投票結果就會有連帶影響。