廢2年條款？黃國昌表態：不會動柯所訂制度

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月2日電／台灣民眾黨前主席柯文哲任內訂下不分區“立委”2年條款，民眾黨8月10日將召開黨代表大會，傳出有黨代表串聯推動廢除或暫緩。對此，民眾黨主席黃國昌1日在廣播節目表示，他不會更動民眾黨前主席柯文哲所建立的制度，對民眾黨來說，不只是黨要發展，更重要的是兌現承諾、說到做到。



2年條款一旦實施，2024就職的8席本屆不分區“立委”只能做2年，將由不分區名單的後8名遞補。包括民眾黨主席兼不分區“立委”黃國昌也要卸任“立委”。



民眾黨規劃8月10日在桃園舉辦第3屆第2次黨代表大會與6周年黨慶。因民眾黨這屆不分區“立委”設有“兩年條款”，外傳，民眾黨內有黨代表已展開連署，運作終止兩年條款，預計於8月黨代表大會提案。



黃國昌1日接受廣播節目《POP大國民》專訪表示，各界的聲音他都有聽到，但這件事涉及柯文哲在2023年招募人才時，所做的承諾以及建立的制度，很多媒體、黨代表都很關心。他前陣子在北、中、南分區黨代表座談會時，都有人問到這題，但他的答案都一樣，“我不會去更動柯文哲留下來、他所建立的制度”，這是他現在的態度與立場。



黃國昌強調，他一天24小時中，花在思考這問題的時間衹有1秒，因為還有更重要的事要做。對民眾黨來說，不只是黨要發展，更重要的是跟選民所做的承諾要兌現，民眾黨是說到做到、兌現政見的政黨，跟民進黨不一樣。



黃國昌坦言，他知道很多支持民眾黨、關心民眾黨未來發展的人，有些其他不同建議跟想法，他都聽到、也都尊重。依政黨法、民眾黨章，黨代表大會是最高權力決策機制，屆時是否會有黨代表提出來討論或有其他方案，他沒有任何預設。