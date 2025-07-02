童子賢：特朗普評價兩極　讓全球都很辛苦

和碩集團董事長童子賢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月2日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，影響全球。和碩集團董事長童子賢2日出席論壇表示，特朗普2.0是要讓美國獨自偉大，不想讓中國並列偉大，要阻攔中國，但卻面對貿易赤字擴大壓力，財政困難還減稅，打高關稅戰，讓全球都很辛苦。



“特朗普是在召喚帝國主義、孤立主義、種族主義的幽魂？”童子賢說，特朗普到底是要讓美國再次偉大？還是召喚這些主義的幽魂？



鏡週刊主辦的“2025台美經濟新局高峰論壇”2日在政治大學公企中心舉行，與會者有“行政院秘書長”龔明鑫、“國發會副主委”高仙桂、台灣經濟研究院長張建一、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、和碩集團董事長童子賢、穩懋半導體董事長陳進財等。



童子賢表示，特朗普1.0喊築起墨西哥高牆、對中國打關稅戰，敗選後又衝擊國會。2.0則是想讓美國獨自偉大，不想讓中國並列偉大，要攔阻中國。美國貿易赤字擴大，特朗普卻怪盟邦佔便宜，特朗普仍堅持減稅。美國最近通過“大而美法案”，與美國已故前“總統”傑佛遜主張“中央政府”權力別大過州政府、別無限制干預很不同。



童子賢說，特朗普反移民、反多元性別，更批評哈佛、耶魯、哥倫比亞大學、要削減大學教育補助，還批評綠能風電都是垃圾，取消電動車補助，取消2035禁售油車、鼓吹石油及天然氣，更說台灣偷走美國晶片生意，還講加拿大是美國第51州，要派兵佔領格陵蘭、巴拿馬等。但現在關稅戰正面臨的，則是全球企業的地震海嘯。



他說，美國不再是全球最強貿易國，目前看2023年，最高的是中國有6兆美元貿易，美國是5.1兆元，不過美國則是隱瞞軍費、軍事貿易項目、服務貿易，若將雲端、服務貿易等1.2兆元賺的貿易加進去，才會微幅超越中國。

