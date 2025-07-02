台北故宮2025喜迎第100萬參觀人次

故宮博物院北部院區喜迎2025年第100萬參觀人次。（台北故宮提供） 中評社台北7月2日電／位於台北市的故宮博物院北部院區喜迎2025年第100萬參觀人次！故宮副院長余佩瑾於2日中午與吉祥物“小翠”、“國寶犬”一同於第二展覽館“從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展”入口，迎接第99萬9995名至第100萬5名共11位觀眾，11位幸運觀眾分別來參觀正館與第二展覽館。



第100萬名幸運觀眾是來自高雄的親子家庭—楊先生和他的家人。楊先生表示，這次是特別為了大都會博物館名作展前來參觀故宮。愛好藝文的楊先生多年前曾參觀過故宮的“印象.左岸奧塞美術館30週年大展”，對於大都會博物館精采的藝術名作十分期待。今日幸運成為今年第100萬名入館觀眾，他感到非常開心。



盛夏酷暑火熱辣，雙館齊下透心涼！故宮第二展覽館整修後重新啟用，首場強檔“從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展”精選美國大都會博物館自19世紀中葉至20世紀中葉，包括高更、塞尚、雷諾瓦、梵谷等38位藝術巨匠的經典名作。



第一展覽館則將於7月初推出“碁人弈事—古代圍棋文化”特展，透過院藏古代“四藝”中圍棋的相關展件，觀眾可以從中瞭解帝王將相、文人雅士、僧侶神仙、仕女閨秀各種人物與圍棋之間的“奇人逸事”，並認識六博、雙陸、象棋等古代遊戲，超適合暑假親子同遊。