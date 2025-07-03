鄭正鈐：請賴繼續講　看選民會不會買單

藍委鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月3日電（記者 盧誠輝）賴清德“團結十講”引發不少爭議。中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐接受中評社訪問表示，賴清德目前講了四講，幾乎每一講都出包，讓全民看笑話，他希望賴清德能繼續講，最好來個“一百講”，講到2028會更好，看到時選民會不會買單？



鄭正鈐，政治大學東亞研究所碩士、中華大學科技管理研究所博士，曾任5屆新竹市議員、國民黨文宣部副主任、組織發展委員會副主任委員。2020年首次當選“立委”，2024年連任。目前正在抗罷免，7月26日投票。



鄭正鈐指出，賴清德目前講了四講，幾乎每一講都出包，從第一講的“長毛象說”、第二講的“雜質說”、第三講的“制憲沒台灣代表說”到第四講的“一萬元買菜不夠說”，因為爭議太大，第二和第三講“總統府”事後還偷偷把爭議字句給刪除，第四講乾脆不再提供演講逐字稿給媒體，很明顯就是怕再被抓到把柄。



他說，賴清德第一講提到的“長毛象說”，表面上看起來似乎是想要強調，台灣在遠古時代曾經有獨立的生態系，但卻完全昧於整個地球發展的歷程，因為台灣是亞熱帶氣候，不可能有寒帶動物“長毛象”，這是基本常識，但賴首講卻鬧了如此大的笑話，“總統府”幕僚真的該被打屁股。



鄭正鈐提到，賴清德第二講的“雜質說”，也引起多數台灣民眾的憤怒，因為台灣本來就是多元社會，所以誰是雜質？誰又不是雜質？到底要由誰來定義？這完全是不合道理的說法，也讓很多台灣民眾感到非常受傷。賴事後不但沒有道歉，“總統府”竟還偷偷把“打掉雜質”四個字刪除，根本就是欲蓋彌彰。



鄭正鈐表示，賴清德第三講的“制憲沒台灣代表說”，更是完全昧於歷史，因為1946年制憲過程其實台灣是有派18名代表到南京去的，並非像賴所說的台灣沒有派代表，他真不知道賴究竟是歷史沒讀好？還是刻意想要去扭曲與掩蓋這段不想被老百姓知道的歷史？而“總統府”事後卻同樣只會偷偷刪文，然後還要硬凹說“台灣制憲代表非普選產生”，實在非常荒謬。

