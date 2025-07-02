李建榮：不論罷免結局如何　台灣不再靜好

李建榮。（中評社 資料照） 中評社台北7月2日電／7月26日將舉行罷免投票，資深媒體人李建榮今天以《罷免結局 台灣不再靜好》為題在《中時新聞網》發表文章表示，這是全世界有史以來第一次，執政黨發動無差別待遇罷免“立法院”第一大黨的全體區域“立委”，正當性不僅不足，不管罷免的最終結果如何，朝野均無贏家，台灣注定更加分裂下去，歲月不再靜好。



《罷免結局 台灣不再靜好》全文如下：



台灣首度爆發的24名“立法委員”遭集體罷免案，現正如火如荼進行中，規格已經進入正式大選的朝野拚鬥。這是全世界有史以來第一次，執政黨發動無差別待遇罷免“立法院”第一大黨的全體區域“立委”，正當性不僅不足，不管罷免的最終結果如何，朝野均無贏家，台灣注定更加分裂下去，歲月不再靜好。



民進黨及其側翼所發動的所謂大罷免行動，說穿了只是因為“行政院”的施政案、總預算案無法得到多數的在野聯盟國民黨及民眾黨的支持，就算“行政院”提出多次覆議案，亦遭失敗的命運。因而想用低門檻的罷免案，來改變“國會”的政黨席次，想要重拾完全掌權的甜蜜執政。但是這個設想完全打破民主國家定期改選的常規，罷免案提出一般都是零星的，且成案是因為遭罷免者有嚴重失職敗德之處。



尤其台灣朝野過去因為年年選舉，造成內耗與不安。因而早就達成選舉合併，兩年選一次“總統”及“立法委員”，兩年選一次地方選舉也就是九合一的選舉。而今民進黨推動的大罷免，讓台灣從去年開始連年又要選舉，完全不顧當年選舉整合案提出的“國家”利益，而且全世界也沒有藉罷免取回“國會”多數黨的前例。因此進行中的罷免案，是對民主制度最大的斲傷。在台灣的駐外“使節”及外媒，應該好好寫個台灣政情報告，讓其母國了解台灣正在寫下的歷史，創下世界“反民主奇蹟”。

