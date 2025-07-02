流浪犬代養　彰化縣府調高費用徵得代養人

彰化縣首度推出民間代養流浪犬專案計畫。（彰化縣動防所提供） 中評社彰化7月2日電／彰化縣動物防疫所因應明年彰化縣流浪狗中途之家將展開重建工程，動防所提前為中途之家收容的流浪犬進行安置。首度推出遴選民間代養收容犬隻專案計劃，但上路近半年都找不到團體或個人願意代養。動防所因此再提高補貼金額，原本每隻每月新台幣1200元（1天40元）調整成1天60元，以每隻每月1800元代養費用再找人。好不容易終於找到合適人員與場地，對方願意先代養30隻流浪犬，後續視代養情況再決定要不要增加。



彰化縣流浪狗中途之家目前收容210隻犬貓，量能已接近上限。縣府2025年要原地擴建，將收容量擴增到450隻。目前除了認養也推出代養計劃，希望為犬貓找到臨時的安身之所。動保團體表示，除了應該給予較高的補助金額，代養人的環境條件也應該加以考量。



動防所所長董孟治表示，目前，員林市阿寶坑中途之家收容的犬貓約在150到200隻間，犬隻比貓更不容易被認養。這次因應中途之家重建需求，須為原本就很不好被認養的流浪犬找代養者與場地。



一開始，計劃補貼1天40元的飼料與基本照護費用，政策公告5個多月都沒人來詢問。動防所人員急著四處洽詢動物保護、環境教育等社會團體、公會、協會等相關單位，答案不是自身難保，就是40元補貼費用連飼料費都不夠要倒貼代養。因此在今年5月公告調整補貼費用，也請相關單位幫忙推薦。歷經千辛萬苦，尋覓到一名寵物業者，肯在南彰化的二林地區幫忙代養。



董孟治指出，雙方已經簽訂了代養契約，即將被代養的30隻流浪犬也都結紮，代養補貼費用只夠代養者勉強打平，對方願意提供代養場地已經很不容易了。動防所先讓對方代養一段時間，會瞭解並評估代養狀況。若空間還足夠容納其他犬隻，對方也肯再幫忙的話，日後是否再擴大認養隻數。



這項代養專案持續到今年底，動防所希望成功起了個頭後，能有第2個甚至第3個愛狗人士、團體加入代養行列。官民合作一起在中途之家啟動重建工程前，為這些流浪狗找到棲身所。只要是縣內合格立案的動物保護、環境教育等社會團體、公會、協會或財團法人或是彰化縣民，且代養場地位於彰化縣即可申請。