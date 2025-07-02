新台幣盤中閃現28字頭“央行”阻升29作收

7月2日新台幣兌美元匯率。（照片：台灣銀行網站） 中評社台北7月2日電／台北外匯市場新台幣兌美元繼昨日終場升值7.17角後，今天又見28字頭，下午盤開出後，一度暴升2.35角、來到28.95元，終場升1.66角，收在29.019元，新台幣短短2天狂升近9角，今日總成交量為為12.71億美元。



新台幣兌美元今天開盤價為29.17元，最高28.95元、最低29.21元。



新台幣下午盤湧進外資匯入款，因此“央行”在下午3時之後的進場阻升力道也加大，因此今天提前在3點就出手，這也使得下午的匯市成交量罕見的比上午來得更高。



新台幣短短2日狂升，外媒揭原因與壽險業者買進新台幣遠期合約、規避弱勢美元有關。英國金融時報報導，法國巴黎銀行新興市場利率與外匯策略師Chandresh Jain分析，新台幣急升，原因可能跟壽險業者買進新台幣遠期合約、規避弱勢美元有關。



Chandresh Jain指出，台灣壽險業者過去兩個月主要運用“代理避險”，即透過其他貨幣放空美元，賭韓元或星幣的升值速度比新台幣更快，但近期因美元兌新台幣的波動速度更劇烈，這些業者又開始用新台幣避險。



針對台幣匯率強勢升值對產業造成的衝擊，“經濟部”今天召開記者會，宣布成立“協助產業因應匯率變化任務小組”，並推出多項金融支持與政策工具，協助中小企業強化避險能力、穩定營運。



台“經濟部”也點名9大高風險產業可能受台幣升值衝擊，要做好匯率避險規劃，儘早部署匯率管理機制，包括金屬製品、工具機、機械、紡織、塑橡膠、車輛零組件、食品產業、電子零組件及資通訊​。