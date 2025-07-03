童子賢：美逼新台幣升值　台灣不能一直出手

和碩集團董事長童子賢接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）針對新台幣近期暴升波動，和碩集團董事長童子賢2日向中評社表示，這是符合美國政府的意，因台灣出超多，因此被逼升值，可看到台“央行”有出手干預，但他認為“央行”也不能一直出手，出手太多又會被美國認定是匯率操縱。



新台幣近日波動大，2日一度升到28字頭，隨後續貶，以29.019元作收。



童子賢2日下午赴政治大學公企中心出席《鏡週刊》主辦的“2025台美經濟新局高峰論壇”後接受中評社訪問表示，新台幣匯率問題，是因台灣出超多，美國政府因此逼台灣升值，這符合美國的意。



童子賢說，美國認為操縱匯率有3標準，一、每年對美國貿易順差超過200億美元；二、經常帳超過GDP佔比2%以上；三、單方面持續干預外匯市場即期匯率。台灣前2個條件都符合了，台灣光今年1到5月對美出超順差就來到2023年的400億元。至於第三條件“央行”不能一直出手，若出手太多，超過一個佔比GDP金額，就會被美國認定是“匯率操縱國”。



他說，出口經濟暢旺可能會加重台幣升值的壓力，這是國際貿易的原理，也就是說出超比重愈來愈高的貨幣，就會成為強勢貨幣。他是一則以喜，一則以憂，包括半導體、AI、高科技等產業受到全球歡迎，這是出口暢旺的主因，希望能長期維持此優勢。



童子賢說，貨幣只是競爭力的其中一環，台灣的外銷廠商都已很有經驗，他目前比較擔心的是，面臨新台幣升值壓力時，對傳統產業會較為辛苦，希望政府或“央行”能妥善思考要推動相關政策，來幫助這些傳產。

