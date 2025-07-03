張建一：美窮到剩賣武器　目標都是針對中國

台灣經濟研究院長張建一演講。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）針對中美關係，台灣經濟研究院長張建一2日在《鏡週刊》論壇上表示，美國財政一直赤字惡化，貿易逆差達到1.2兆美元，儲蓄太少、花太多錢，窮到只剩賣武器，因此美國總統特朗普才打關稅戰，目標也都是針對中國，全球將分為中國圈、美國圈、非中非美圈如《三國演義》、《戰國策》般。



張建一2日赴政治大學公企中心出席《鏡週刊》舉行的“2025台美經濟新局高峰論壇”上演講表示，美國的債務來到36兆美元，美國聯邦參議院1日通過“大而美法案”，未來又要增加更多支出，恐會再增5兆美元，而這些債務都是花在美國自己嗎？並不是，在俄烏、伊以戰爭，美國都要出錢，因此特朗普才想退出巴黎協定、WHO世界衛生組織，因美國要省錢。美國將36兆元用在全球，窮到只剩武器可賣。



張建一，台北大學經濟學系博士，歷任台“中央銀行”理事、中油常務董事、彰化銀行董事、陽明海運董事、亞太新興產業創業投資股份有限公司董事、櫃檯買賣中心董事、聯合再生能源股份有限公司獨立董事、商業總會經貿政策研究委員會副主委、東吳大學國際經營與貿易兼任副教授、亞洲航空董事等。



張建一指出，特朗普2018年中美貿易戰只針對中國，但現在美國貿易逆差嚴重，所以現在要對全球要點保護費，他是認為倘若美元、美債垮了，那全球民主國家可能也就垮了，那將會是中國上台。



他說，中美繼續PK對決，但他認為現在要分中國圈、美國圈、非中非美圈，除了中美外，全球還有歐盟、日本等，比如CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定就是非中非美的組織。中美未來到底誰會贏？理論上其實都應該拉幫結派才對，可是特朗普反而此時在進行保護孤立主義。



張建一談到，美國財政赤字一直惡化，不過美國佔全球的GDP還是25至30%，中國佔16至18%，歐盟佔17至18%，日本4至5%，印度3至4%。美國此時美元、美債貶值，有人說是否跟海湖莊園協議有關？其實根本沒這協議，現況只是很像1984年廣場協議那樣，美元慢慢貶值，他是覺得美元應還會繼續貶值。

