陳進財：中國2030或成全球最大半導體中心

穩懋半導體董事長兼總裁陳進財演講。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月2日電（記者 張穎齊）台灣穩懋半導體董事長兼總裁陳進財2日出席論壇表示，以目前全球情勢，供應鏈在地化是麻煩的，重新建立是一大挑戰，各國相互限制、各自發展，只好提出不同的應對方法。即便中美對抗，中國大陸也有應對之策，盡管美國採取限制措施，但到了2030年，中國可能成為全球最大的半導體代工中心，佔據全球30％的裝置容量，可能未來也會超過台灣。



陳進財2日出席《鏡週刊》主辦的“2025台美經濟新局高峰論壇”做上述表示，美國對等關稅、半導體稅率尚未公布，希望台灣官方能談出不錯的結果。儘管美國總統特朗普將關稅當作籌碼，但他認為關稅戰對台灣的影響並不如新台幣匯率影響大。



陳進財說，這波新台幣升值的衝擊，對台灣中小企業、傳產影響甚大，尤其台灣是出口導向，新台幣上半年已暴升12．34％，2日收盤已來到兌換美元29。台積電董事長魏哲家曾說，新台幣每升1％、就影響台積電0．4％營利率。



他說，他的穩懋半導體公司也有計算過，影響更大，新台幣每升1％、穩懋半導體就被影響0．5％利潤。這的確是當年大問題，目前為止，他感受到匯率的壓力，已大過美國對等關稅。



談到主題“中美博弈下化合物半導體的挑戰與機會”，陳進財說，特朗普1．0發動貿易戰，現在2．0有科技戰、稀土戰，中美對抗下，長鏈變短鏈區域化，以前國際合作可各個發揮所長，現在美國是保護主義，只是特朗普一直想將製造業全拉回美國，其實是不太可能。



陳進財補充說，對於化合物半導體產業的應用與機會，台灣化合物半導體擁有優異的發光與吸光特性。另外他也期待台積電自己蓋出小型核電廠在自場內，也可解決大部分用電問題。台灣要持續建立產業競爭優勢，走向國際、繼續成長。



鏡週刊2日在政治大學公企中心舉行“2025台美經濟新局高峰論壇”，與會者有“行政院秘書長”龔明鑫、“國發會副主委”高仙桂、台灣經濟研究院長張建一、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、和碩集團董事長童子賢、穩懋半導體董事長陳進財、學名藥協會理事長陳誼芬等。