陳誼芬：美關稅挑釁中不智　憂原料藥斷頭

學名藥協會理事長陳誼芬演講。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，曾揚言要課徵藥品關稅、並大砍藥價、鼓勵製藥廠將生產線遷美。台灣學名藥協會理事長陳誼芬2日出席論壇表示，美國用關稅戰挑釁中國，她認為不聰明，因美國進口中國原料藥達23%，若中國不供應、斷頭了，該怎辦？



特朗普5月12日簽署行政命令，號稱要將美國藥價調降30%到80%，計劃推動所謂的“最惠國”政策，即美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同，並推動跨國製藥企業將高利潤藥物生產線移回美國本土，以限制利潤外流及緩解美國國內的醫藥成本負擔，另外也不排除未來對進口藥品加徵關稅。



陳誼芬2日出席《鏡週刊》主辦的“2025台美經濟新局高峰論壇”演講表示，若特朗普繼續推動這項計劃，製藥產業可能會遭受嚴重打擊，因美國進口的處方藥價值超過2千億美元，雖說跟半導體產業的金額相較差很多，但製藥業也是重要的剛性產業，尤其面對超高齡、老年化社會、戰爭風險，藥品格外重要。



陳誼芬，長庚大學EMBA經營管理組碩士、中國醫藥大學公共衛生系學士，現任學名藥協會理事長，歷任中化控股中國化學製藥發言人兼公共事務處長、中化裕民健康事業副總經理、王民寧先生紀念基金會秘書長等。



陳誼芬指出，美國藥價真的很高，雖說特朗普想要藥業在地化，但美國勞工工作不了、也不願意做，倒是東南亞國家的製藥業招商反倒非常積極。美國從中國大陸進口原料藥達23%，其中比例最高的是抗生素。



她指出，台灣的原料藥也來自大陸，高達85%掌握在大陸、印度市場。台灣經濟規模小，前十大進口地都包括大陸，大陸佔很高比例。



針對特朗普鼓勵跨國製藥企業將高利潤藥物生產線移回美國，陳誼芬說，台灣共有144家藥廠，分屬在120家公司，而當這些長鏈公司若要離開台灣，將來台灣會缺藥，因此英、德、法、日、韓都在鼓勵製藥業在地製造的政策，不過台灣方面，舉例已宣布赴美投資生產的5家製藥大廠，就已個別投資90億到550億美元。

