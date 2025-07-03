帥化民：美國會白送台灣武器？做白日夢

前陸軍中將、前藍委帥化民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月3日電（記者 張嘉文）針對台灣是否該增加防務預算向美國採購更多武器，前陸軍中將、前中國國民黨籍“立委”帥化民2日在一場記者會上直言，他過去就贊成將“國防”預算提高到GDP3%以上，但強調關鍵是“錢要花在刀口上”。他指出，如今中國大陸掌握稀土，美國尖端武器面臨產能與原料雙重瓶頸，“它自己都生吃不夠，台灣還編預算要買什麼呢？”



帥化民分析，兩岸戰事上，台灣若想自我防衛，不能僅靠軍事手段，必須政治、經濟、心理、軍事四面並進。他批評“賴政府”當前防務思維“只想從軍事解決問題”，忽略了其他層面。以心理面為例，馬英九執政時期兩岸人民和平往來，大陸還會稱讚“台灣最美的風景是人”，如今大陸反台情緒高漲，解放軍是久訓不戰，唯恐不打，而台灣軍中卻面臨骨幹不足，甚至軍校招生嚴重不足，這個仗怎麼打？



賴清德1日晚出席國際獅子會活動，發表“團結‘國家’十講”第4講“國防”，左批中國大陸野心不只併吞台灣，解放軍的軍費成長也不看台灣是何黨執政；右打在野黨刪凍“國防”預算，讓國際懷疑台灣自我防衛的決心。



國民黨戰鬥藍召集人、前中廣董事長趙少康2日召開記者會，邀請帥化民、前海軍艦長張競、前空軍副司令張延廷和國民黨“立委”徐巧芯等人出席，回應賴清德的“國防”演說。



帥化民在會中分析，台灣之前投入高達180億美元購買軍備，但武器多數至今未到貨。烏克蘭戰爭、以色列戰事都導致美國武器庫存告急，“美國有東西賣你嗎？沒有好的武器，再多預算能買到嗎？”

