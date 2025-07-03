中評鏡頭：台南高雄交界老牌火城麵飄香

台南灣裡火城麵店整修後更有現代感，也有專屬LOGO。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月3日電（記者 蔣繼平）位於台南與高雄交界處的台南南區西南角的“灣裡地區”，保有台南最純樸的原始氣息，老街上有一家創立於1960年的“火城麵店”，最大特色是用狗母魚漿油炸製成的金黃色魚酥，是許多饕客難忘的好滋味與家鄉味。此外，由於蔡英文也曾到訪過，因此相當有名，也上過許多媒體版面。



台南市南區灣裡路的老街上，有家開了一甲子的“火城麵店”，經典款的乾油面、湯油麵，就是用燙熟的油麵搭配肉燥，加上狗母魚酥、虱目魚皮、魚丸及大腸皮等等豐富配料，CP值高，也被稱為“火城麵”，不過店名由來就是取自第一代老闆“杜火城”的名字。目前由第二代杜金恭掌店，也開發手工魚料冷凍宅配服務。



火城麵店曾於疫情期間重新整修過，2023年重新開幕，老店面經過大改造後更加現代化，多了專屬的LOGO，門口也有專屬的點餐和結帳區，店內座位區雖然比以前少，但是更加明亮，牆壁也有設計新版的介紹海報。



店內主食油麵、米粉、米粉麵、粄條，可做乾麵、湯麵，湯頭可選擇清湯或焿，小碗新台幣60元、大碗70元。可以另外再加點魚丸、浮水、魚皮、大腸皮等手工魚料，每份60元。小菜有菊花肉、大骨肉每份50元，豬頭皮、豬耳朵每份30元，豆芽菜每份20元。



店內最受歡迎的是菜單上沒有的“狗母魚酥”，可以在店內吃，也可以外帶買回家享受，不少人都此而來，炸好起鍋的魚酥，老饕都一包一包的帶走。



“灣裡”位於台南最西南邊的地區，南邊以二仁溪和高雄市茄萣區為界，西臨台灣海峽，灣裡古名“七鯤鯓”，是昔日台江內海南邊的第7座小島，不過300年前台江內海逐漸淤塞直到消失殆盡，古時以魚業和農業為主。



灣裡曾有一段為人熟知的歷史，1960年代當地一度為台灣回收廢五金重鎮，電鍍廢水直接排入二仁溪，加上熔煉業，造成嚴重的環境污染，直到1993年禁止廢五金進口，才結束廢五金時代，經過多年整治後，現在環境也回復正常。