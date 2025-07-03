館長曝台灣沒人願意打仗　阿兵哥都生不如死

網紅“館長”陳之漢。（中評社 資料照） 中評社台北7月3日電／賴清德1日在團結十講中的第四講“國防”表示，政府致力提升軍人待遇與福利，即日起6家台籍航空提供軍人優先登機，甚至商務艙有空位應讓軍人自動升等。網紅館長陳之漢直呼，他帶過很多阿兵哥，大家都不想當兵，喊抗中保台的都是裝模作樣的俗辣（閩南語：懦夫）。直言台灣沒人願意打仗，也沒人有能耐打仗。



根據《中時新聞網》報導，館長2日在直播談到，“我當過3年半的兵，帶過很多阿兵哥，99%，每個都生不如死”。相信有100%的阿兵哥每次收假，坐上客運、搭上飛機、火車，走到營區門口，還沒進去的時候，心裡面還是那句，“X你X！我好不想進去喔！百分之百”。



館長提及，每個人每天都在心裡面：我還剩幾天？怎麼還那麼久？每個人都在算饅頭，能退伍的就趕快退。“我講錯了嗎”？在這樣的環境之下，我們台灣就這樣30年過去了。很多藝人、網紅最近被發現不想當兵，還躍上國際《CNN》報導，說台灣人不想當兵，訓練又只會刷油漆，打個幾發子彈，做做資料，保養裝備，完全不符合現代戰爭需求。“沒有錯，他講得很好，因為沒有人要當兵”！



館長質疑，這樣叫軟弱嗎？不是啊！因為我們的國家2、30年來就是這樣吵吵鬧鬧，誰都不做事，誰都不認真做。自由民主的社會，大家都不敢得罪選民，因為民心所向是：你如果敢減役期，我就把票投給你！所有的年輕人都有這種想法，誰愛國了？誰想當兵了？

