京華城案11檢3法官遭恐嚇　司法單位譴責　

網路出現針對京華城案檢察官及承審法官的仇恨性圖文。。（照片：rosetree881 Threads） 中評社台北7月3日電／台北地方法院1日審理京華城案，開庭前台北市前副市長彭振聲妻子在高雄跳樓身亡，2日網路出現針對京華城案檢察官及承審法官的仇恨性圖文，以噴血圖將3名承審法官及11名檢察官的照片逐一列出，還配上“命債、命償”的字樣，此事引起司法單位全面的注意。台“法務部”、“司法院”與檢察官協會分別於2日晚間、3日發聲明不容不法份子挑釁司法，呼籲理性討論，警方已展開調查。



台“法務部”新聞稿指出，近日有特定人士在網路社群平台張貼承辦京華城案檢察官姓名、照片，甚至合成潑灑血跡的畫面，並搭配“命債命還”、“記住他們的名字跟臉”等仇恨、威嚇性圖文，對此表達最嚴正譴責。



“司法院”今日上午發布聲明指出，任意公布個案承審法官個人影像，並搭配恫嚇、辱罵文字之行為，非但應承擔民、刑事責任，亦易引發輿論獵巫，對法官人身安全及審判中立構成實質威脅，為民主法治社會不能容忍的犯罪行為。



“法務部”強調，檢察官偵辦案件必須嚴守法定程序，“法務部長”鄭銘謙指示台北地檢署檢察長王俊力，全力維護檢察官安全，同時針對涉及暴力、恐嚇行為，嚴格查辦，依法究責。



“法務部”呼籲，言論自由雖受“憲法”保障，但絕非法外之地，任何藉網路散布仇恨、恐嚇、不實攻擊言論，不僅危害司法人員安全，也衝擊司法公信與社會秩序，盼社會大眾理性討論，尊重司法與法治價值。



檢察官協會3日也發布聲明指出，檢察官依法獨立行使職權，任何暴力、恐嚇、仇恨言論，意圖干擾司法辦案，都是對檢察官人身安全及司法制度的挑釁。



檢察官協會強調，依“憲法”，言論自由與人身安全皆受保障，但若涉及暴力恐嚇公務員、違法揭露照片與個資，將觸犯刑法、個人資料保護法等規定，國家絕不容許不法份子以任何手段逍遙法外。



檢察官協會重申，堅定支持檢察官依法律證據偵辦案件，呼籲社會各界尊重司法程序，靜待法院依法作出判決，勿以恐嚇、誣衊或煽動仇恨等行為破壞司法公信與制度獨立。



台北地檢署昨天表示，已由台北市警察局刑事警察大隊依法速查嚴辦，務求確保檢察官、法官等執法人員的人身安全，並維護司法偵查、審判的純淨空間。



除了檢察官之外，台北地院承審法官也被列名在圖片上，“司法院”今天清晨也發表聲明，譴責製做圖檔的人是想引起“輿論獵巫”，是民主法治社會絕不能容忍的犯罪行為。