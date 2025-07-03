台媒：林岱樺拚高雄市長　基金會資金轉三人

綠委林岱樺。（中評社 資料照) 中評社台北7月3日電／民進黨籍“立委”林岱樺涉詐新台幣1473萬元助理費，6月間被高雄地檢署依違反《貪污治罪條例》等罪起訴。根據《菱傳媒》報導，林岱樺曾向大帳房黃麗雪表示：“要選高雄市長...我會成立基金會”，而後基金會就有數百萬元懷疑流向台駐泰國代表處公使董思齊、“監察院長”陳菊前辦公室主任洪智坤、3間公關公司。林對這些款項是否知情，將是檢調續查重點。



高雄地檢署認定林岱樺涉詐1473萬6549元助理費，6月23日依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物、《刑法》使公務員登載不實等罪起訴；有林岱樺“地下總幹事”的通法寺住持釋煌智（俗名洪正威）則涉以林的亡父為名、不實成立“林三郎覺教基金會”，把款項用在選舉用途，被依偽造文書、背信、公益侵占等罪起訴。



林岱樺這波未被認定是公益侵占等罪的共犯，林2024年2月26日曾傳語音訊息給大帳房黃麗雪表示：“岱樺確定要選高雄市長，第1關就是要通過高雄市長的初選，所以我會成立基金會，基金會現在也會有新的新聘的人員，這個人事的處理岱樺全權委託煌智師父”。



林岱樺還指示黃麗雪：“只要煌智師父給你的人名、相關資料及薪資，請你就是…就依照他的給你的訊息的資料來辦理相關的勞健保，謝謝。就是…那現在基金…第2個就是目前看是要用政治獻金專戶去聘，還是用我個人的所得，那第2個就未來基金會成立之後將會全數移到基金會，謝謝”。



檢調認定，林岱樺成立基金會之目的就是為了高雄市長初選，基金會的人事及薪資則全權委託洪正威處理。至於林是否知道洪正威成立基金會涉及偽造文書？基金會款項為何用在選舉，而非申請登記目的“弘揚阿彌陀佛淨土法門”？這波起訴中檢方並未交代，留下伏筆。



在林岱樺下達指示後一個月的2024年3月29日，洪正威即以1000萬元成立“林三郎覺教基金會”，收到多名地方仕紳捐款，包括八馬國際負責人王文欽捐贈1000萬元、高京建設總經理劉勇廷1000萬元、璽橋建設董事長許立經500萬元。善款湧入，不過，支出部分則暗藏玄機。



林三郎覺教基金會以弘揚佛法為宗旨，但現金損益表卻顯示，它曾支付200多萬元給3間公關公司，對象與金額分為“品觀點傳媒科技”62萬8601元、“訊偉電信科技”3萬1998元、“拒絕聯考的小子”作者吳祥輝創辦的“凱恩解方”207萬8000元。



洪正威與這3間公關公司洽談新聞服務合作案，內容包括與林岱樺公開行程與新聞發佈進行合作、媒體建議、新聞露出、林岱樺中秋佳節電話語音問候5萬2780通、選舉服務、3次民調等項目。檢調據此認定基金會的善款並未專用在弘法上，而是遭到洪正威挪用，用以支付林的選舉費用。

