AIT籲朝野挺“國防”　吳宗憲：賴在騙人

藍委吳宗憲接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）2日呼籲台灣各政黨支持“國防”必要資源支出。中國國民黨籍“立委”吳宗憲3日表示，國民黨團本來就支持“國防”支出，反倒是賴清德1日“團結十講第四講“國防篇”在亂講，明明通過“國防”比例是史上最高，賴清德卻拿錯的訊息騙人。



谷立言2日晚間於台北市出席“美國獨立紀念日酒會”表示，“正如台灣的‘國防’支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持，我深信台灣的各政黨也會為維護和平投入必要資源。”



“立法院”3日上午舉行“行使‘司法院’院長、副院長及大法官同意權案公聽會”，由國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持。藍委吳宗憲、民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜會前接受聯訪。



吳宗憲表示，國民黨團本來就支持“國防”支出，是賴清德在亂講，“立法院”通過比例史上最高的“國防”支出，賴清德應該要“君無戲言”，但為何賴在“國防”宣講要拿出假的數據出來騙人？拿暫時提出凍結的數據、數字欺騙民眾，明明已經不是如此，賴清德也當過“立委”，本來就知道“立委”們在做什麼，賴清德亂報、大錯特錯。



陳培瑜卻批，藍白不刪減、凍結“國防”支出，也刪減很多其他預算，藍白對台灣沒有愛，因此26日大罷免投票，就要看民主陣線決心有多強，藍白沒有資格代表人民去談相關預算。