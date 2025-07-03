黨魁改選　胡志強籲朱立倫：全力支持盧秀燕

胡志強。（中評社 資料照) 中評社台北7月3日電／中國國民黨今夏陷入近30名“立委”席位保衛戰，10餘個地方黨部因涉罷綠連署書造假而被搜索，在眾多不利因素中，又逢黨主席改選，據傳台中市長盧秀燕有意請出前台中市長胡志強做為代理人，投入黨主席選舉。對此，胡志強表示，盧秀燕並沒有對他開口，他全力支持盧秀燕，年輕人投票，喜歡新面孔，而且他希望朱立倫也可以支持盧秀燕。



國民黨主席朱立倫日前宣布，今年黨主席選舉時程不變，將於7月公告黨主席改選，9月進行投票，他也表態願意交棒。



胡志強於2001年至2014年擔任台中市長，與台中有深厚淵源，他在國民黨內歷任文工會主任、文傳會主委、副祕書長與副主席，黨務資歷豐富。



根據《中時新聞網》報導，雖然近來有傳言，胡志強可以吳伯雄為典範，投入黨主席選舉，為盧秀燕參選2026大選運籌帷幄。但是胡志強說，盧秀燕沒有對他開口，“我沒打算要投入國民黨主席選舉”。



胡志強說，10多年前，他就認為國民黨最重要的是世代交替，讓新面孔出來，“我全力支持盧秀燕”，他認為盧秀燕同時擔任台中市長與國民黨主席，絕對沒有問題，而且“我希望朱立倫可以好好支持她”。



“台中三子”之一的藍委廖偉翔，曾任胡志強特助，進入第三階段罷免投票，將在7月26日進行。胡志強為其抱不平，他說英國首相邱吉爾曾說“One is enough”，贏一票也是贏，民意已在2024年的選舉顯現，廖偉翔當選，他做1年“立委”，並沒有過失，為何要被罷免？如果民主最大，為何不能尊重2024年的選舉結果？7月26日的罷免，這不是民主，而是奪權，不是民主應有的現象。