賴清德下令聲援罷團　黃國昌批公民課死當

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）賴清德昨下令民進黨全體黨公職以實際行動聲援罷團4日啟動的“護國大遶境”活動，號召所有“保台香燈腳”站出來！台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌3日痛批，賴只是從幕後走到幕前，哪個民主“國家”的“總統”，會為了不受監督，全面性無差別罷免在野黨“國會議員”？賴所認知的民主憲政，連公民課都死當！



距離726大罷免投票不到一個月，聯電創辦人曹興誠推動的反共護台志工聯盟將於4日從花蓮出發啟動“護國大遶境”全台行動，賴清德下令全黨配合。中國國民黨則將於5日在台北市舉辦首場萬人造勢活動。台灣民眾黨主席黃國昌已發出黨員信，宣布全體黨公職全力奧援停職的新竹市長高虹安罷免案，及24席藍委罷免案，號召支持者一起在726投下“不同意罷免”票。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日上午召開“政府帶頭綁標，看見圖利新視界！”記者會，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷出席。



黃國昌表示，賴清德昨天宣布黨公職聲援罷免團體，他從不驚訝，因為從頭到尾都是民進黨在搞大惡霸，一開始的背後藏鏡人就是賴，只是從幕後走到幕前，請問哪個民主“國家”的“總統”發動大惡罷，全面性無差別的罷免在野黨“國會議員”，只希望自己不受到監督，錢愛怎麼花就怎麼花，哪一個民主“國家”的“總統”做過這件事？



黃國昌批評，賴清德只是希望自己不要受到監督，人民的納稅錢愛怎麼花就怎麼花、要怎麼養側翼就怎麼養側翼，大家沒有錢可以分了，賴清德就出來號召一起來無差別罷免這些膽敢監督政府預算的在野黨“立委”。這是賴清德所認知的民主憲政，不要說賴沒上過“憲法”課了，連公民課都死當。