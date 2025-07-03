大法官人事公聽會激辯　韓國瑜打圓場

“司法院”人事同意權案公聽會，藍綠白黨團推薦的7名專家學者。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）“立法院”全院委員會今日就“司法院”人事同意權案舉行公聽會，中國國民黨、民進黨、台灣民眾黨“立法院”黨團共推薦7名學者專家出席，會中激烈辯論，藍白推薦的學者質疑賴清德政治介入司法提名，綠推薦學者則是擁護贊成。其中，“司法院長”被提名人蔡秋明出身檢察官，是否適合擔任“司法院長”，成為多數學者關注的焦點。



藍綠白推薦的學者們經過一番激辯，韓國瑜讓7人都暢所欲言後，緩頰打圓場，請議事人員發咖啡、點心給學者們，說休息一下、大家喝點咖啡、用點心，韓國瑜並與現場7名學者一一熱情問候。



賴清德提名7位大法官人選，包括“司法院長”蔡秋明、副院長蘇素娥、大法官蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮。國民黨籍“立法院長”韓國瑜3日上午在“立法院”主持全院委員會“行使“司法院”院長、副院長及大法官同意權案公聽會”。



“立法院”將於7月25日行使“司法院”人事同意權案記名投票表決。



與會的學者專家有國民黨團推薦的東海大學法律系教授林騰鷂、曾任“立委”的律師黃國鐘、東吳大學政治學系教授蘇子喬；民眾黨團推薦台北大學法律學系副教授黃銘輝，民進黨團推薦律師賴秉詳、東吳大學法律系教授胡博硯、中央警察大學刑事警察學系教授林裕順。“立委”則有藍委吳宗憲、林倩綺、鄭天財、白委劉書彬、綠委鍾佳濱、陳培瑜、蔡易餘等出席。



“賴清德毀憲亂政！”國民黨團推薦的林騰鷂痛批，從蔡英文到賴清德都有缺失，蔡英文論文門到賴清德濫用權力，尤其是賴清德縱容“行政院長”卓榮泰不停不遵守“立法院”通過的法案，完全不遵守“憲法”，賴投機取巧，玩弄大法官制度，讓不良的大法官敗壞民主、危害司法公正性，因此“立法院”應加以否決這次大法官被提名人們，他們就是賴的鷹犬。賴清德已違反“中華民國憲法”的忠誠義務，不認為自己是中國人，用獨裁者的方式，迫害“國家”與人民，“立委”們不能同意這批大法官被提名人，以免賴清德結合行政、司法、媒體、玩弄憲政。