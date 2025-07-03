綠不滿韓國瑜批檢調　羅智強：政治需有人性

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月3日電（記者 張嘉文）針對涉入京華城案的台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡事件，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜3日凌晨在臉書沈痛發聲，引來綠營批評。國民黨籍“立委”羅智強今天表示，先身為人，才會是政治人物，所以韓國瑜是秉持作為人的同理心來發聲，也是對司法體系的善意提醒。



羅智強強調，綠營對韓國瑜的攻擊也不意外，因為在野黨任何人做的事情，民進黨沒有一件是滿意的，如果在野要讓綠營滿意，太陽可能要從西邊出來了。



涉入京華城案的台北市前副市長彭振聲妻子1日墜樓身亡，韓國瑜對此3日凌晨在臉書沈痛發聲指出，檢調及司法是維謢社會正義最重要的一道防線，當人民曾相信的基本道理，受到挑戰與破壞時，“手中無實權、朝中無靠勢的人們，誰心中沒有一聲悲鳴與哀嚎？”



韓國瑜說，隨著彭夫人的決絕而去，“台灣曾經引以為傲的民主自由再次受到巨大的震盪”。他強調，自己亦衷心期盼，維繫得來不易的司法正義，善待台灣人民的善良。但隨後引來綠營批評韓國瑜此舉是在對司法施壓。



羅智強對此在“立法院”受訪時表示，我們每個都是先身為人，才會變成是“立法委員”或者是政治人物，所以將心比心，他看到彭振聲夫人的消息，也感到痛心萬分。



羅智強說，韓國瑜也是作為人的同理心，去表達對於當事人以及往生者的悲憫，同時也呼籲司法真的不要變成只聽從執政黨意志，其實都是善意提醒，也希望司法檢調能有同樣的同理心。



至於綠營批評韓國瑜的發文不適當，羅智強說，在野黨任何行為，綠營基本上沒有任何一件會滿意，要讓他們滿意，太陽可能要從西邊出來了。