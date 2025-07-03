黃國昌曝昔拜會AIT谷立言　談2議題獲支持

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）2日呼籲台灣各政黨支持“國防”必要資源支出。台灣民眾黨主席黃國昌3日表示，他曾拜會谷立言表達民眾黨針對“國防”支出的立場，AIT充分理解與支持。



黃國昌也加碼說，民眾黨主張台灣要繼續使用核電，以挽救民進黨錯誤、失敗、不負責任的能源政策，AIT也表示認同與支持，甚至進一步地表示，台美針對有關核電使用的議題上，可以有更進一步緊密的交流與合作。



谷立言2日晚間於台北市出席“美國獨立紀念日酒會”表示，正如台灣的“國防”支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持，我深信台灣的各政黨也會為維護和平投入必要資源。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日上午召開“政府帶頭綁標，看見圖利新視界！”記者會，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷出席。



黃國昌表示，之前他去拜會谷立言時，彼此有交換意見，基於對AIT與谷立言的尊重，細節他不方便轉述，但他可說的是，民眾黨對“國防”預算的支持，充分反映在預算提案上，而民眾黨的態度與立場，因為有客觀事實作佐證，因此AIT也充分的理解與支持。