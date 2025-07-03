賴提軍人搭機升商務艙　游淑慧：假福利

針對賴清德團結十講第四講的議題，台北市藍議員游淑慧在臉書發文表示看法。（照:游淑慧臉書） 中評社台北7月3日電／賴清德日前在“團結十講”的第四講中開出“軍人搭機自動升等商務艙”支票，引發各界議論。中國國民黨籍台北市議員游淑慧表示，軍警消都是拿命保家衛國，“那警消弟兄呢？”她並質疑能有多少軍人享受到？根本是水中月假福利。



游淑慧更提及過去打過823砲戰的前“行政院長”郝柏村曾說過的話，強調執政者應努力讓“國家”和平穩定，才能讓軍人和家屬安心。



賴清德第四講談到軍人福利時，要求“交通部”進一步接洽航空公司，商務艙有空位時讓軍人升等。



對此，游淑慧3日在臉書指出，軍警消都是拿命在保家“衛國”，只要執政者盡力避戰，講避戰視為己責，官兵弟兄就能備而不戰；反觀警察和消防弟兄卻是無時無刻都可能面臨危機和救援，難以避免和選擇，因此替警消弟兄抱不平。



游淑慧進一步表示，當賴清德提到若有空位，軍人自動升等商務艙時，她不解賴究竟在想什麼？游強調，要照顧軍人的福利，不是給水中月的商務升等福利，且即便賴清德開口，能有多少軍人享受到？航空公司可能寧可限時優惠賣或里程兌換掉商務艙，也不願提供免費升等。



“對軍人來說，這種樂透般的福利重要嗎？”游淑慧提及，過去打過823的前“行政院長”郝柏村曾說過，身為“國軍”，報效“國家”、保家“衛國”是使命，但也是最不希望打仗的人。因此，游強調，執政者的使命，還是要努力讓“國家”和平穩定、家園平安，才能讓“國軍”和“國軍”家屬安心，而不是想半天，結果以“總統”之尊，拋出這種商務升等的水中月假福利。