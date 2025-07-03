藍推幹話撲克牌反罷　賴清德、柯建銘是鬼牌

國民黨推出“反惡罷護台灣撲克牌”，賴清德、民進黨團總召柯建銘是鬼牌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月3日電（記者 張嘉文）迎戰7月26日的大罷免投票，中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會，推出最新的幹話撲克牌“反惡罷護台灣撲克牌”，其中兩張Joker鬼牌，國民黨選了賴清德說的“預算大幅刪減，國家成了一台無油可動的車”；以及民進黨團總召柯建銘在0403大地震時說“老天有眼發生大地震，老天要救台灣民主”。



過往國民黨在面對大選都會推出幹話撲克牌，此次面對綠營發動的大罷免，也以大選規格對待，推出最新版本的幹話撲克牌，今天上午由國民黨團召開記者會公布，包括“立委”王育敏和吳宗憲等人出席，預計先推出一萬份撲克牌，明天開始民眾可以向各藍委辦公室索取。



王育敏表示，國民黨團這次在有限的經費中，製作不同意罷免的撲克牌，裡面列下民進黨過去荒謬的言論，包含柯建銘在0403大地震時說，老天有眼，老天有救台灣民主；綠委吳思瑤曾說的“言論自由不是沒有邊界的，必須嚴格審查”等等都納入撲克牌中。



王育敏指出，在關稅當前的時候，美國要發佈重大的關稅政策，結果“行政院長”卓榮泰說“大家可以安心睡覺”；綠委王義川當時在政府監控疑雲的時候，說他知道造勢場合的支持者年紀多少；當國民黨爭取休假的時候，綠委郭昱晴說“假放太多會被AI取代”，民進黨在野的時候跟勞工在一起，許多荒謬的幹話都收錄在撲克牌中。