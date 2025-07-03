黃國昌：官逼民死　感謝韓國瑜正義之聲

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）涉入京華城案的前台北市副市長彭振聲的妻子1日跳樓輕生，引起社會震驚，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜3日凌晨在臉書沈痛發聲指出，隨著彭夫人的決絕而去，台灣曾經引以為傲的民主自由再次受到巨大的震盪。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌3日表示，感謝韓在關鍵時刻發出正義之聲，這件事必須有人負責。



至於網友2日發文揚言要台北地檢署偵辦此案的檢察官團隊“命債命償”，黃國昌強調，這樣的行為不應該被容忍，當民進黨用恨撕裂台灣社會時，我們要循正道幫台灣人民討回公道，“法務部”該辦就好好辦，但他要提醒，辦案不要雙標，一堆在網絡上恐嚇、肉搜、公審等，一個標準全部查辦。



台北地方法院1日審理柯文哲涉京華城案時，原訂勘驗彭振聲等人檢方偵訊音檔，但一早就傳出彭的妻子於高雄輕生噩耗。網友2日在社群媒體Threads公開北檢偵辦京華城案的檢察官團隊照片姓名，抹血痕並揚言“命債、命還”。“法務部”深夜嚴正譴責，並指示北檢、北市刑警大隊速查嚴辦。



韓國瑜也在3日凌晨在臉書沈痛發聲指出，檢調及司法是維謢社會正義最重要的一道防線，當人民曾相信的基本道理，受到挑戰與破壞時，“手中無實權、朝中無靠勢的人們，誰心中沒有一聲悲鳴與哀嚎？”隨著彭夫人的決絕而去，台灣曾經引以為傲的民主自由再次受到巨大的震盪。自己亦衷心期盼，維繫得來不易的司法正義，善待台灣人民的善良。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日上午召開“政府帶頭綁標，看見圖利新視界！”記者會，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷出席。



黃國昌表示，韓國瑜作為“立法院”的大家長，相信深刻感受到一個號稱要實現司法體系公平正義的“國家”，竟然成為官逼民死的工具時，韓也看不下去站出來大聲疾呼，這件事必須要有人負責，感謝韓國瑜在關鍵時刻發出正義之聲。