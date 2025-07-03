羅智強：綠委王定宇刪無人機預算要砍頭？

藍委羅智強受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月3日電（記者 張嘉文）賴清德1日晚上進行“團結十講”第四講“國防”，批抨在野黨凍刪“國防”預算，向國際社會發送錯誤訊號。中國國民黨籍“立委”羅智強今天受訪時諷刺，聽完賴講的話他“非常感動”，所以“獵鴞專案”中的無人機預算有45億是民進黨籍“立委”王定宇刪的，若照綠營邏輯，王也是和中國大陸裡應外合，該抓出去砍頭，或者開除黨籍了。



羅智強今天在“立法院”受訪時對此表示，照賴清德第四講的內容，就應“趕快開除王定宇”，因為美製“獵鴞”無人機預算共45億，就是王定宇砍的，這是防務預算中刪掉的最大一單，按照賴的邏輯，就要趕快處理王定宇。



羅智強強調，這筆錢本來就該刪，因美國報價錯誤，實際上該預算根本沒有用到，因此王定宇其實是做對的事情，但現在卻被用來攻擊在野黨的題材，那就應該同樣標準，把王抓出去砍頭。



羅智強也提到，民進黨有些行為令人歎為觀止，去年呂秀蓮向綠委鍾佳濱、藍委吳宗憲陳情，希望“立院”能推動“防“‘副總統’候選人暗殺條款”，現在卻被綠委黃捷說是“要促使“‘副總統’被暗殺”，如果連呂秀蓮提的條款都可以被扭曲，那王定宇刪“國防”預算的行為，是不是和中國大陸裡應外合？照綠營標準，賴清德應該趕快處理王定宇。