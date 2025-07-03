林騰鷂：賴清德違反一中精神　人民打焦土戰

東海大學法律系退休教授林騰鷂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）針對賴清德“團結十講”談“憲政”，東海大學法律系退休教授林騰鷂3日在“立法院”公聽會上痛批，賴清德才是製造“憲政”危機的人，違反“中華民國憲法”一中的精神，打壓異己，稱對岸境外敵對勢力，使得台灣人民要打焦土戰。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜3日上午在“立法院”主持“大法官人事同意權案”公聽會，林騰鷂做上述表示。



“憲法”學者林騰鷂在最後總結時火力全開，轟綠委蔡易餘遲到很丟臉，綠委陳培瑜說“憲政”危機是在野黨造成的，實在是不知“憲政”廉恥的說法，造成當前“憲政”危機的就是賴清德，賴清德違反“總統”要對“中華民國憲法”的忠誠義務，說“中華民國憲法”是災難。



林騰鷂批，賴清德這1年多來投機取巧、打壓“立法院”，假借上世紀反共的口號，打壓“中華民國”內部異己，要知道誰會比蔣中正、蔣經國還反共？蔣經國是有解嚴、開放老兵回鄉探親，連“台獨”之父李登輝都開啟兩岸三通交流，因時代的潮流都在變。



林騰鷂說，“中華民國憲法”明文規定有“大陸地區”，那就是在實施孫文的建國大綱、三民主義。兩岸透過“中華民國憲法”的三民主義、一個中國進行全面交流，這才是實現三民主義、新中國願景，達成子孫世代繁榮。但賴清德為了自己的權力需要，將對岸列為境外敵對勢力、貼標籤，這是違反“中華民國憲法”立法精神，將使得台灣人民得去打焦土戰。



他接著說，台灣“憲政”破壞非常嚴重，他要公開譴責賴清德濫用權力、違反“憲法”忠誠義務的惡劣行徑，補提名的大法官人選不應獲得“國會”同意。因為，在上次大法官提名時，提名了選舉跑腿姚立明副教授當“司法院”副院長，沒有論文升等正教授，不符合教授擔任大法官的資格，賴清德居然用了戒嚴時期“研究法學，富有政治經驗”的條款，實在是藐視法學界，恣意濫用“總統”的大法官提名權。



林騰鷂也指出，賴清德這次補提的“司法院長”人選檢察官蔡秋明，只擔任過一、二審檢察署主任，要來擔任“司法院長”、擔任“憲法”法庭主席，顛倒了各級法院、各個法庭，檢察官應受法官指揮、節制的司法天理，賴清德提名這樣的人選，便是濫用“總統”權力的行為，應該要受到人民的譴責。