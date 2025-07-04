美越關稅協議阻中國貨轉口　黃齊元：策略？

藍濤亞洲總裁黃齊元。（中評社 資料照） 中評社台中7月4日電（記者 方敬為）美國宣布與越南達成關稅協議，將針對越南轉口貨品課徵40％關稅，外界解讀是針對中國。藍濤亞洲總裁黃齊元接受中評社訪問表示，中國製造的出口布局不會只有越南，且中國大陸企業的靈活性高，有多元管道可以變通，基本上對中國的出口貿易影響不大。



他提到，有媒體消息指出，特朗普在未來2個月左右將會帶領20家美國的企業主訪問中國大陸，包括NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克等，特朗普的舉措可能是有意與中國在經貿方面尋求合作，而在此前透過對中國轉口貨品課徵重稅的方式拉高談判籌碼，也是特朗普一貫的策略之一。



黃齊元，美國史丹佛大學工商管理碩士，藍濤亞洲總裁，具有30年投行和創投經驗，兼任台灣併購與私募股權協會理事長、中國大陸併購公會理事、東海大學智慧轉型中心執行長等職。



美國總統特朗普2日宣布，在經歷數周密集外交後，美國已與越南達成貿易協議。根據特朗普在網路社群的發文表示，未來越南對美出口商品將被徵收20％關稅，此外，任何轉口貨物都將被徵收40％的關稅。特朗普宣稱，越南已同意取消對進口美國商品的所有稅費，“全面開放市場”。



針對美國對越南轉口貨物加徵40％關稅，黃齊元表示，越南的出口涵蓋許多傳統製造業，美國特別針對越南的轉口貨物課徵40％關稅，當然是在對中國貨品展開防堵，也就是俗稱的嚴防“洗產地”，但中國貨品未必只能依靠越南轉口貿易，中國大陸企業現在全面走出去，在全球貿易的布局及通路非常靈活，美國即使把越南封掉，大陸企業其實還有很多地方能夠調整轉移。



他指出，像是中國大陸的半導體生產製造已在東南亞幾個主要國家，包括越南、泰國等地佈局，又例如，美國在今年稍早，禁止大陸的太陽能設備廠商，利用馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨等地轉口之後，中國大陸業者很快就轉到從印尼、寮國出口，所以中國大陸的企業很懂得變通，效率之快。

