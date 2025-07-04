中評關注：罷免投票落單　南投藍委壓力大

南投縣藍委馬文君（左）、游顥。（中評社 資料照） 中評社南投7月4日電（記者 方敬為）“中選會”2日通過南投縣國民黨籍“立委”馬文君、游顥罷免連署，並定於今年8月23日投開票，因為與其他24位藍委罷免投開票日分開，且日期又與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的“預言”吻合，地方藍營人士質疑有“單獨招呼”的意味，屆時只剩南投縣辦理罷免投票，馬文君、游顥所承受的壓力相對較大。



全台大罷免行動陸續進入第三階段投開票，“中選會”6月20日公告，第一波24位藍委、停職中的新竹市長高虹安罷免案，定於7月26日投開票。7月2日再公告第二波，南投縣藍委馬文君、游顥罷免案將在8月23日投開票。



值得注意的是，民進黨“立院”黨團總召柯建銘此前就在臉書貼文指，“非罷不可，就在7/26、8/23！”預言7月26日及8月23日將舉行罷免投票，雙雙精準命中，引發外界熱議。“中選會”則強調有關投票日期之決定，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議。



馬文君及游顥對此表示，柯建銘老早劇透就是7月26日、8月23日兩波投票，“中選會”還要想出劇情來配合演出，這些日子，為了搞惡罷，各種司法迫害，行政不公，民進黨無所不用其極，“如果你也看不下去，請站出來，投不同意罷免！”



由於南投縣2席區域“立委”都是國民黨籍，都面臨罷免挑戰，且投票日與其他藍委罷免案分開辦理，地方藍營質疑有“單獨招呼”的意味，擔心屆時只有南投縣辦理罷藍委投票，民進黨會傾全黨之力灌注南投推進罷免。



國民黨人的擔心其來有自，2022年底國民黨籍“立委”許淑華當選南投縣長，其“立委”缺額在2023年3月4日辦理補選，當天也是全台唯一場“立委”補選，綠營傾府院黨之力助陣黨籍候選人蔡培慧，陸空戰齊發，最終以2000多票差距，險勝國民黨籍對手林明溱。



如今，南投的國民黨籍“立委”罷免投開票日期被單獨提出，不免讓地方黨政人士別有聯想，後續發展，值得觀察。

