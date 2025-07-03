軍人自動升等　官員：華航協調台籍航空業者

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）賴清德日前在“團結十講”第四講時拋出，未來軍人登機後，若商務艙上有空位，應自動升等，但此舉讓航空業者反應兩極。“行政院長”卓榮泰3日交辦，由台“交通部長”陳世凱持續與各台籍航空公司溝通。據轉述，中華航空董事長高星潢正協助號召台籍航空業者協調中。



“海委會主委”管碧玲說，“海巡署”軍職人員有8000多位，“敬軍措施”讓“海委會”同感振奮，創造身分榮耀這種無形價值，有榮譽感就越有責任感，會讓相關人員感到驕傲。



“賴政府”7月起實施，軍人搭乘6家台籍航空的國際線航班，可享優先登機禮遇。賴清德日前也於“團結國家十講”第四講中，拋出“若商務艙有空位，應提供現役軍人自動升等”。



“行政院”3日召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“海委會主委”管碧玲、“內政部次長”馬士元、“國防部”副部長柏鴻輝、“教育部次長”張廖萬堅、“經濟部次長”江文若出席。



李慧芝轉述卓榮泰於院會上表示，為了表達對全體軍人的肯定，感謝“交通部”積極協調航空業者，在機位確定後，若商務艙有空位時，也優先提供給現役軍人升等，這些都是對軍人的禮遇與尊重。李慧芝會後補充，根據“交通部”資訊，目前已有11人使用台籍航空軍人優先登機措施。



對於商務艙有空位，應讓搭乘的軍人自動升等部分，李慧芝轉述陳世凱在院會中指出，很多航空公司都願意參與軍人升等商務艙，高星潢也正協助號召台籍航空業者協調中。