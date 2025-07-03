林右昌批傅崐萁怕被嗆　只敢關門辦活動

民進黨秘書長林右昌赴花蓮，與多位黨公職一同前往勝安宮與聖地慈惠堂總堂淵源堂參香祈福。（照:民進黨提供） 中評社台北7月3日電／民進黨秘書長林右昌今日赴花蓮，與多位黨公職一同前往勝安宮及慈惠堂總堂淵源堂參香祈福，感謝母娘庇佑花蓮在去年震災後逐步安定重建，並預告明天將啟動“護國大遶境”，深入花蓮多個鄉鎮，團結熱愛台灣的民眾，罷免中國國民黨籍不適任“立委”傅崐萁，並全力做公民團體的後盾，與花蓮鄉親並肩同行。



針對國民黨日前舉辦“花蓮反惡罷團結大會”卻拒絕媒體採訪，林右昌批評，傅崐萁之所以閉門辦活動，就是怕碰到花蓮鄉親嗆聲。



林右昌表示，花蓮鄉親們都知道母娘慈悲，時刻關懷庇佑眾生，此行懷抱一顆感恩的心前來兩間廟參拜。去年0403花蓮大地震後，時任“內政部長”的他前來向母娘參拜，祈求花蓮鄉親都能平安度過震災，雖然地震仍帶來災害，但在信仰的力量下，花蓮還是得到安定跟護持，對此，再次向廟方及母娘表達感謝之意。



林右昌說，今日除了感恩參拜外，另一個主要目的，是因明天將展開“護國大遶境”。這場大遶境不只在花蓮市區繞行，更會前往壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉等地，深入花蓮基層，邀請各行各業，包括辛苦的農民、教育界等所有熱愛台灣、熱愛“中華民國”的民眾，一起站出來，用行動支持罷免毀憲亂政的不適任“立委”傅崐萁。



針對國民黨發起“花蓮反惡罷團結大會”禁止媒體採訪一事，林右昌表示，傅崐萁之所以閉門來辦活動，就是怕碰到花蓮鄉親嗆聲，甚至說他欺騙花蓮人及叛國，只好關起門來開會，不敢接受鄉親的質疑和挑戰。



最後林右昌再次重申，針對此次全台罷免行動，民進黨會一直堅持做公民團體的後盾，第三階段與公民同行，接下來的各地罷團公民團體的活動，所有黨公職都會全力協助支持及參與。