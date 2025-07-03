台紡織大廠看越南關稅　產業供應鏈將重組

台紡織廠。（中評社 資料照） 中評社台北7月3日電／美國總統特朗普2日在社群媒體上宣布與越南達成貿易協議，越南所有銷往美國的商品將支付20%關稅，轉運貨物將支付40%關稅，而越南也將向美國完全開放貿易市場。對此，台灣紡織龍頭廠儒鴻、成衣代工大廠聚陽聞聲喝彩，兩家企業皆看好後續訂單動能可望受惠回溫，此外，未上市成衣廠旭榮看好大多數供應商可透過價值分配談判消化成本。



《中央社》報導，從產能分佈來看，儒鴻整體產能約有40%集中越南，單看成衣產能貢獻則約70%，管理層認為，美方釋出越南關稅下降26個百分點的消息之後，客戶保守觀望的態度可望因此得到緩解，有助於集團未來的接單動能，以及增添產品議價空間，後續還需關注美國對印尼的關稅政策如何發展。



聚陽則指出，倘若美國與各國之間的關稅談判皆能正向發展，預期客戶會在第3季陸續追加訂單，也有利於第4季訂單更加穩定。目前公司越南產能佔整體35%，已針對第3季的訂單報價進行調漲，將新台幣匯率升值帶來的影響反映給客戶。



旭榮集團第二代、執行董事黃冠華分析，他認為，如果是10%以內，透過品牌商與供應鏈大家協商一下，共同分攤，可能一咬牙就過了。



至於關稅20%，黃冠華認為是還可以負擔的情況，但已經不是大家談一談分攤可以解決，必須有1個新的應對架構出來，這牽涉國際品牌客戶整個供應鏈管理架構的調整，不是旭榮本身可以決定，要by case（依個案）去談。