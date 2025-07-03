大罷免情勢變了？藍曝高風險名單僅剩3＋1

國民黨前副秘書長張雅屏。（中評社 資料照） 中評社台北7月3日電／距離7月26日“大罷免投票日”僅剩三周，中國國民黨內部對選情的評估出現轉變。據了解，原先預估有多達8席藍委面臨罷免危機，但隨著政局變化與藍營支持者動員力提升，危險名單已調整為較保守的“3+1”席。



《自由時報》報導，國民黨前副秘書長張雅屏3日表示，5月底黨內初步分析認為，有3位藍委處於“高危”狀態，分別為桃園市涂權吉、新北市葉元之及台東縣的黃建賓；另有5人屬於“危險度不低”的觀察名單，包括台北市藍委徐巧芯、王鴻薇，桃園市藍委牛煦庭、新竹市藍委鄭正鈐及台中市藍委羅廷瑋。



經過一個多月的政治發展，張雅屏認為目前真正面臨較高罷免風險的僅剩3席（涂權吉、葉元之、黃建賓），另加上近期因涉及貪污與國台辦洩密指控而成為焦點的鄭正鈐，構成所謂的“3+1”名單。



張雅屏指出，賴清德近期推出的“團結‘國家’十講”雖是政策宣示，卻意外激起國民黨內的團結與危機意識，反而對藍營票源動員起到正面作用。張強調，國民黨內多位議員與地方勢力已積極投入協助各選區“立委”面對罷免壓力。



針對被外界點名為可能被罷免對象的花蓮“立委”傅崐萁、台北市的李彥秀與新北市的廖先翔。張雅屏認為3人雖“仇恨值高”，但皆擁有穩固的地方基礎與人脈支援，在目前情勢下可望“轉危為安”。



張雅屏指出，傅崐萁地方實力雄厚，民進黨難以在當地整合出足夠能量發動有效罷免，再加上花蓮地方勢力多持觀望態度，因此傅應能順利過關。藍委李彥秀在黨內南港勢力協助下，加上自身積極應對，罷免風險已大幅下降。而廖先翔則在家族力量支持下站穩腳步，即便曾因對蕭美琴的言論引發爭議，仍未對選情造成重大衝擊。



藍營人士認為，若現有趨勢持續，國民黨有機會守住多數席次，化解罷免危機。