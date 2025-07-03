萬美玲怒告變造照片　罷團稱不屈服惡勢力

肖像遭罷團濫用，甚至捏造不實文宣，藍委萬美玲對此提告。（照片：萬美玲辦公室提供） 中評社台北7月3日電／大罷免投票將在7月26日舉行，中國國民黨籍“立委”萬美玲傳肖像遭人竊用並散布不實文宣，萬美玲2日表示，有心人士未經授權就擅自變造她的形象照片，製作不實文宣以達到罷免目的，已委任律師蒐證提告，並要求立即下架侵權文宣廣告。她也呼籲支持者不要上當，26日一定要出來投“不同意罷免”票。



罷免團體3日回應，他們製作罷免文宣中的圖樣，沒有說一定是萬美玲本人，絕不會屈服於惡勢力。



桃四罷團發言人Young還表示，已收到萬美玲提告通知，萬美玲以肖像權為由提告，使廣告與公車業者感受到壓力，目前相關公車都因此停駛，但萬美玲鋪天蓋地設置海量看板，罷團是小蝦米對抗大鯨魚，已造成寒蟬效應。



萬美玲辦公室2日上午發出聲明，指坊間流變造文宣使用萬美玲照片，內容寫道“我是桃園“立委”萬美玲，我推動中配加速入籍6年變4年，“罷免我就是抵抗中國侵略”等語，另外也有用手繪肖像註記“同意罷免”等情，已涉及不法。



萬美玲表示，選舉罷免本應在公平競爭與相互尊重的基礎進行。近半年，面對惡意的抹黑、抹紅與汙衊誹謗，她始終包容以對，選擇用問政成績與服務實績回應，期盼理性對話取代仇恨攻訐，但有心人士騙選票，已逾越民主底線與法律紅線，行為也與詐騙集團無異。



萬美玲指出，不實文宣嚴重侵犯她的肖像權，混淆視聽也涉及“公職人員選舉罷免法”意圖使人被罷免而散布不實圖文影像、“刑法”妨害名譽等罪刑。此風不可長，為正視聽與維護個人、支持者權益，已委由律師蒐證提告，也保留民事求償權利，請有心人士立即停止相關侵權與違法行為，下架非法文宣與廣告。

