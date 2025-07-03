替陸配發聲　台國際家庭互助協會陸委會抗議

台灣國際家庭互助協會在陸委會外拉起“賴清德肅清雜質真分裂、陸委會霸凌陸配假團結”布條抗議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”近期要求1萬2146名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，該專案6月30日到期。曾協助陸配網紅“亞亞”開記者會的台灣國際家庭互助協會一行約20人3日下午頂著烈日在陸委會外拉起“賴清德肅清雜質真分裂、陸委會霸凌陸配假團結”布條抗議，要求陸委會道歉！陸委會副主委梁文傑下台！



台灣國際家庭互助協會並演出賴打掉雜質的行動劇，一個人頭戴賴清德面具、手拿著“打掉雜質”鐵鎚與“團結十講”手牌，一個人頭戴梁文傑面具、手拿“國家認同”的大刀，分別針對“在台生活30年陸配”、“認同和平統一陸配”及“領有大陸居住證台人”三種身份的人要求服從，否則就會被貼上“雜質”的牌子，而這三類人一被盯上，就只能扭曲地顫抖不止，象徵非常害怕的情緒。



台灣國際家庭互助協會高雄辦公室主任龍煒璿批評，我們合理懷疑，陸委會根本就是遂行賴清德的意志進行政治霸凌！



“賴政府”近期要求1萬2146名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，該專案6月30日到期，但仍有逾2千人未取得聯繫。陸委會副主委梁文傑日前對外數度強調，不會逕行註銷台灣身份，會設法連絡到當事人。



龍煒璿表示，陸委會這項政策是錯誤的，同時也是對1.2萬名陸配家庭的政治霸凌！4月開始陸配陸陸續續收到“移民署”的通知，通知書上清楚地寫3個月內未繳交除籍證明就會註銷台灣戶籍，一直到6月26日政策大轉彎，不會逕行註銷，但無論有沒有轉彎，開頭就是錯誤的，因為這1.2萬名陸配，是依照當時法規合法取得台灣戶籍。



龍煒璿說，為什麼“賴政府”要在20年後要求陸配提出證明？政府有明確證據證明這1.2萬名陸配有雙重戶籍嗎？明明這件事應該要由政府舉證，但卻要求陸配自證清白？最近新聞上，民進黨籍“立委”沈伯洋的父親、民進黨籍“立委”郭昱晴的老公，都在大陸大賺紅錢，親人也在台灣身居要職，引起的爭議比這1.2萬名陸配還要大，陸委會有要求他們證明不具有雙重戶籍嗎？