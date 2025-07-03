民眾黨：軍人升等商務艙　費用誰補貼？

賴清德喊話讓軍人免費升等商務艙，民眾黨批，花別人的錢慷自己的慨。（照片：民眾黨提供） 中評社台北7月3日電／賴清德日前在“團結十講”第四講時拋出，未來軍人登機後，若商務艙上有空位，應自動升等。台灣民眾黨3日在臉書發文批評，賴清德花別人的錢慷自己的慨，沒說誰來補貼費用，難道就要民間業者自行吸收？且賴一邊拋出實務上難執行的小確幸福利，卻反對推動軍人加薪，對於普發現金又稱“人民不需要”，到底喊出此政策可實質提升士氣、挽救“國安”，還是只是“看起來有做事”的宣傳？



民眾黨表示，也許是民進黨帶頭擋軍人加薪，軍人士氣與社會聲望直直落，賴清德突發奇想、突襲式宣布，要讓“交通部”溝通主導，給軍人自動升等商務艙，但此話一出引來社會譁然、航空業炸鍋，私下紛紛表示根本沒接到通知，對於“哪種票可以升等”、“什麼官階可以升等”、“眷屬一起升等還是要分開坐”、“士官兵強碰怎麼辦”、“會員權益怎麼辦”，等基本配套通通不知道，而且政府要請客，也沒說誰來補貼費用，難道就要民間業者自行吸收？



民眾黨指出，諷刺的是，賴清德一邊拋出這種實務上難執行、又有高度不確定性的小確幸福利，但先前在野制度化推動軍人加薪，民進黨“立委”卻全部反對，聲稱“違憲”、揚言若大罷免成功後就要撤回；面對在野提出普發現金、紓困民生的具體政策，賴清德又說“人民不需要”，賴清德口口聲聲呼籲朝野齊心、全力支持“國防”預算，卻持續打壓不同立場、激化社會對立，說一套、做一套的雙標，如何讓“國軍”信服、讓人民信任？



民眾黨質疑，到底喊出這項政策可以實質提升士氣、挽救“國安”，還是只是一個“看起來有做事”的宣傳？在美國確實重視軍人的“社會尊榮”、“感恩文化”，不少美國航空公司會提供現役軍人優先登機，或提供行李費用減免等禮遇措施，但這些尊重軍人的措施是企業自主，而非“國家”在沒有溝通下強制介入。



民眾黨強調，“軍人的尊榮，不該寄託在航空公司剩下的空位上，而是‘國家’給得起的制度保障、社會給得出的尊敬。”“國防”戰略的核心，從來不只是福利的提升，當前部隊編現比嚴重失衡，年輕人之所以卻步，關鍵在於對兩岸政策背後隱含的風險與未來前景的憂慮，以及民進黨過去長期對於軍警消的醜化。如今執政黨偏差至極的激化對立、獵巫公審，讓政治氛圍日益緊繃，更讓台海局勢陷入高度不確定，這些結構性的隱憂，才是“賴政府”應該面對卻始終迴避的問題。



最後，民眾黨說，面對“國家”的難題，民眾黨不會袖手旁邊，除了繼續關注軍警消權益，也正著手規劃“全民“國防”論壇講座，從制度、兵推到戰略，一起正視“國防”的真正挑戰。