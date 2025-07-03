新竹市議長許修睿表態　力挺高虹安抗罷

新竹市議會議長許修睿今日表態力挺高虹安。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月3日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹市議會議長許修睿今日出席活動時，意外脫稿演出表態力挺停職中的新竹市長高虹安。許修睿強調，他看著高虹安一路走來的政治路非常坎坷，認為高接受了非常多的不平等待遇，他相信高絕對沒有對不起大家，也沒有貪污任何一毛錢，所以希望所有新竹市民朋友7月26日一定要站出來投下不同意罷免選票。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



許修睿今日出席新竹市明湖市民活動中心新建工程開工典禮，包括台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、新竹市工務處長陳明錚、新竹市民政處長施淑婷、國民黨籍新竹市議員徐美惠和多位里長都到場出席。



許修睿在致詞時突然脫稿演出表示，高虹安上任兩年多以來，對新竹市其實貢獻非常的多，高一直都在傾聽民意，只要議員跟高建議的事項，高覺得應該做的，都會努力下去做。



許修睿指出，大家都知道，高虹安的政治路非常坎坷，他以一位60多歲長輩的角度來看，當初高虹安不到40歲就到新竹市來，為新竹市努力打拚付出，但高的政治路卻是這麼的坎坷，從2022還沒當選開始，就開始被政治和司法處理，一直到現在又要被罷免。



許修睿認為，高虹安一路以來接受了非常多的不平等待遇，他其實都看在眼裡，他相信現在台灣高等法院的法官也已經看得非常清楚，所以高院法官當時才會為了高案去申請大法官“釋憲”，大法官後來雖然駁回高案的“釋憲”申請，但從高院法官的舉動就可看出，高案確實疑雲重重。



許修睿強調，他希望大家一定要相信，高虹安絕對沒有對不起大家，也沒有貪污任何一毛錢，這是所有政治力量介入所造成的，所以他呼籲所有市民朋友，7月26日一定要站出來投下不同意罷免選票。