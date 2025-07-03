防空演練將登場　台官方籲備妥緊急避難包

緊急避難包內容物。(資料照，“行政院”提供) 中評社台北7月3日電／台“內政部”3日部務會報中安排“警政署”及消防署報告“大型賣場防空避難演練規劃”，部長劉世芳表示，當前國際區域情勢嚴峻，強化全民防空應變知能刻不容緩，呼籲民眾隨時備妥“緊急避難包”，下載警政服務APP，遵循防空避難指引，有準備，更安全，以達到減災及防災之目的。



另“警政署”與全聯福利中心將於今年7月10日上午10時，在台北、台中及台南指定全聯門市同步辦理“全民＋全聯一起來支援”防空疏散避難模擬演練，強化業者與消費者防空應變能量，“警政署”後續也會持續落實演習相關宣導工作，妥善規劃防空疏散避難模擬演練，政府與民同心配合，共同建構韌性社會。



“內政部”指出，“警政署”與全聯福利中心辦理“全民＋全聯一起來支援”防空疏散避難模擬演練，演練將透過實際賣場環境模擬防空避難情境，由各區經理及門市人員配合流程進行警報發放與應變啟動，於賣場廣播系統放送防空警報後，立即引導顧客至特定安全區域避難，並協助民眾採取正確防護姿勢。現場同時模擬情報傳遞、進行顧客情緒安撫與簡易受傷包紮處置，協助民眾與第一線服務人員熟悉危急時應變作為，持續強化全社會防衛韌性。



“內政部”也配合“行政院”與“國防部”規劃，“2025城鎮韌性（防空）演習”將於7月15日至18日分區舉行，涵蓋中部、南部、北部、東部及外離島等地區。演習重點包括警報發放、民眾疏散避難、交通管制、傷患急救、災民救濟與災害搶救等實作演練。同時，“內政部”已於6月30日發布“防空避難指引”從避難地點選擇、防護姿勢及行動步驟三大面向，提供明確避難行動指南。



緊急避難包部分，消防署說明，以“個人化需求”為核心，以輕量雙肩背包裝備，並標註內容物更新日期，每半年檢查一次，以男性約15公斤、女性約10公斤以內為基準，基本必備項目包括：飲水與乾糧、個人醫藥與清潔用品、保暖衣物、身分證件與少量現金、手電筒、可攜式收音機與電池、哨子、筆記本與筆、行動電源等，另再視家庭特別需求放置相關物品，方便立即取用前往避難。