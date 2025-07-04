洪明江：台灣小黨難發展　只剩階級政黨空間

民進黨籍屏東縣議員洪明江。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月4日電（記者 蔣繼平）台灣基進唯二議員上月底同步退黨引起波瀾，小黨發展也受關注。民進黨籍屏東縣議員洪明江接受中評社訪問指出，台灣政黨通病是不講信仰與路線，用“反對國民黨”、“獨立建國”組黨太薄弱，用議題、政治明星來組黨，沒有選上就沒發展空間。他認為，台灣政黨只剩“階級政黨”的空間，目前藍、綠、白三黨同質性太高，政黨只剩大小之分，到最後都會自動整合，會去找“巢”。



洪明江，1956年生，屏東潮州人。從事勞工運動出身，早期是台灣勞工陣線總部執行委員。曾任四屆民進黨潮州鎮鎮黨部主委、兩屆潮州鎮長。現任民進黨籍屏東縣議員，選區在內埔鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新埤鄉、枋寮鄉。



台灣基進的高雄市議員張博洋和台南市議員李宗霖於今年6月底拋下震撼彈，宣布退出台灣基進。兩人退黨後，被視為“小綠”的台灣基進已無任何黨籍民意代表。台灣基進2016年創黨，主張依民意討論“台灣獨立”的務實辦法，定位走“左翼台獨”路線。現任黨主席王興煥。



怎麼看台灣基進這次退黨事件後小黨的發展？



洪明江表示，單一小黨沒有特別偉大，因此要從整體來看。過去小黨都有發生過，譬如為了個人的政治前途，必須尋找出路，看到小黨沒有前途、沒有明天、沒有行情，所以要找出路，所以跳到民進黨。甚至，也有小黨的主席，為了公職或者政治的位置，拋棄努力所建造的小黨，都是真實發生過。



洪明江表示，政黨要生存下去，必須要讓人民認同，黨的信仰就很重要。並不是“反對國民黨”就可以組一個政黨，為了“反對國民黨”而組政黨，這是很薄弱的。他認為，要去講信仰，要走什麼路線？左派還是右派？政黨要去講這些東西，但台灣政黨從不去講這些東西。

