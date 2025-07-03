金門副縣長證實　官方口頭要求停辦金廈泳渡

金門縣副縣長李文良。（中評社 資料照) 中評社金門7月3日電／即將邁入第13屆的兩岸體育活動“金廈泳渡－全球華人接力公開賽”原定於26日登場，但傳出“賴政府”認為牽涉“統戰”疑雲今年恐停辦！金門縣副縣長李文良今天接受訪問表示，有收到“中央”口頭要求停辦，一切還是要等收到陸委會的正式公文再做處置，但金門海上長泳活動仍會照常舉行。



原訂舉行金廈泳渡的7月26日，正好與大罷免投票日撞期。金廈泳渡緊急“喊卡”是16年來除了疫情期間停辦3年外，首次因人為因素停辦，也令金門當地觀光特產業者相當擔憂。



《中時新聞網》報導，此消息傳出後引起地方特產業者一片哀嚎，認為政治不應干涉體育等民間交流，更擔憂好不容易開放的陸客自由行也受打擊，恐嚴重衝擊金門觀光產業。



金門李姓特產業者表示，辦了10多年的“金廈泳渡”都很順利，也為地方帶來不小觀光效益，更讓金門躍上國際舞台；如今遇到大罷免就被“中央”扣上“統戰”的帽子要求停辦，恐嚴重衝擊兩岸關係，後續更擔憂會影響陸客自由行的開放，尤其目前正極力爭取能開放更多省份的陸客前來旅遊也可能“胎死腹中”，屆時金門觀光恐又將陷入一片慘澹。



王姓特產業者則表示，政治力不應介入兩岸的民間交流，包括宗教、文化、體育等交流都有助於兩岸關係的發展，也能提振地區的觀光產業；行之有年的泳渡活動已經有一套作業標準，對於參賽者的身分審查也有一定的機制，如果“中央”擔心被“統戰”，可以加強審查流程，而非喊停就停，讓籌備期間所花費的人力、物力、財力都付之流水；期盼“中央”在政治的角力鬥爭中能聽到民間的心聲，多辦活動金門才能活起來。



李文良指出，目前兩岸關係的氛圍確實不太好，“中央”也確實擔心活動有統戰的疑慮，縣府尊重“中央”的看法，不過還是希望能很單純的去進行體育交流。活動包含金廈泳渡和金門海上長泳，海上長泳的部分仍會照常舉行，泳渡則要等收到陸委會的正式公文再做處置。



至於金廈泳渡活動是否能以延期取代停辦，李文良說，7月26日這天是很早前就定下來的，因海上活動不僅要看潮汐，也要看氣候條件，加上選手的選訓、還有兩岸相關行政流程的處理，要延期確實有困難。