台航空工會：支持軍人福利　反對轉嫁企業

華航大樓。(中評社 資料照) 中評社台北7月3日電／賴清德日前在“團結十講”第四講時拋出，未來軍人登機後，若商務艙上有空位，應自動升等。中華航空及長榮企業工會今天發表聯合聲明，對提升軍人待遇與福利的政策高度支持與肯定，但反對將成本轉嫁企業和勞工。



對此，“行政院”發言人李慧芝3日於院會後記者會上指出，“交通部長”陳世凱院會中提到正持續與各台籍航空公司溝通中，中華航空董事長高星潢會幫忙協調號召其他家航空公司。



對於賴清德說法，中華航空企業工會、長榮航空企業工會今天發布聯合聲明稿表示，在台灣，軍人除了肩負“保家衛國”的使命外，每當台灣發生重大災害或疫情，他們也總是第一時間投入救援與重建工作，始終堅守在最前線，對賴清德提出提升軍人待遇與福利的政策，工會表示高度支持與肯定。



不過，工會表示，“軍人搭機升等商務艙”議題，其涉及的營運層面與權益關係極為複雜，並非一句“有空位就自動升等”即可簡化處理。



工會表示，若未經審慎評估，貿然推行，恐將損及一般旅客、企業股東與航空從業人員的權益。同時，若僅針對特定產業或企業要求配合政策，也將不利於企業永續經營與市場公平競爭，實不宜輕率推動。



工會說，提升軍人待遇，方向正確且具正當性，但也呼籲政府，在推動相關配套措施時，應充分考量產業實況與經營挑戰，在尊重市場機制的前提下，提供合理協助與誘因，而非以行政手段要求企業配合，期盼政府莫要一意孤行，以避免造成不必要對立與衝突。