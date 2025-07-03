民團批霸凌陸配　陸委會：為保障在台身份

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 陸委會例行記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”近期要求1萬2146名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，該專案6月30日到期。台灣國際家庭互助聯盟今到陸委會抗議，批陸委會要求“除籍證明”是霸凌，要為此錯誤政策向陸配道歉。陸委會副主委兼發言人梁文傑3日下午表示，他不知道要道歉什麼，很多陸配也都已配合去辦理，我們是為保障陸配在台的身份安定，不知道有什麼道歉的必要。



梁文傑也說，到2日止，已繳付證明的有6087人，一個禮拜就增加了533件，具結或延後辦理的有2695人，還有1668人還未聯繫上。



陸委會3日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，上個禮拜已繳付喪失原籍證明的有5534人，到2日止的統計數字，增加為6087人，也就是說一個禮拜增加了553件，這些是因為未入境者請家人親友幫忙申請後繳付，有些則是政府沒有聯絡到的人，申請後拿來繳付。以這樣的速度來講，執行的算滿成功，很多陸配朋友也非常配合。



梁文傑說，我們還是要再度呼籲，沒有完成繳付證明的人，到目前為止還有1668人，我們本著取消身份是一個很重大的事情，會透過各種方式盡量去找到當事人，並不會直接把台灣身份取消，但是補繳的手續還是要做。否則往後遭人檢舉，並確實有雙重身分，就會按照規定辦理。



梁文傑也強調，過去發給陸配台灣身份時，都會先給台灣身份，然後要求3個月內回大陸辦理除籍，否則將會取消、收回台灣身份，這部分以後將會非常嚴格的執行，3個月一到，若沒拿回除籍證明，那就對不起了。實務上也確實有些人先拿到台灣身份後，用各種理由拖延逃避，不願意回去做除籍的動作，為了不讓再有新的個案發生，以後會很嚴格的來執行。