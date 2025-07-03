紅綠學者澳門座談　台官方：滿健康的

梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）澳門科技大學兩岸關係研究中心6月25日舉辦“澳台關係暨兩岸關係發展前瞻”研討會，兩岸學者都參加，台灣偏綠學者則有洪耀南、吳瑟致等人。陸委會副主委兼發言人梁文傑3日表示，這樣的對話，或學界互相討論，還滿健康的，互相瞭解一下對方的想法，我們沒有特別的意見和評論。



此前，曾是民進黨新潮流大老的台灣產經建研社理事長、前海基會董事長洪奇昌於6月10日至12日率台灣生技產業界人士到北京參訪交流。梁文傑曾表達，只要符合兩岸人民關係條例相關規範，秉持對等尊嚴原則，任何兩岸民間團體健康有序的交流，我們都正向看待。



據《中國時報》報導，澳門科技大學兩岸關係研究中心6月25日舉辦“澳台關係暨兩岸關係發展前瞻”研討會主題為“中美新型博弈下台海風險挑戰與因應”，多位大陸重量級涉台學者參與，包括上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林、廈門大學台灣研究院院長李鵬、上海交通大學兩岸關係研究中心主任盛九元、復旦大學台灣研究中心主任信強、華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任汪濱、廈大台研院副院長張羽等。



台灣學者皆來自淡江大學，包括淡大兩岸關係研究中心主任張五岳（線上視訊），副主任洪耀南、執行長蕭督圜、研究員吳瑟致（兼海基會顧問）與林威志，以及淡大國際事務與戰略所助理教授馬準威。其中洪耀南曾任民進黨前主席蔡英文的特助，其兄為民進黨前祕書長洪耀福。



6月25日在澳門舉辦的兩岸紅綠學者座談，並非今年第一場，在2月底，澳門大學區域與戰略研究中心已舉辦過兩岸座談會，主題為“特朗普回鍋後的兩岸關係前景：僵局和破局”，該場參與的偏綠學者有台灣國際法學會副祕書長林廷輝、中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛，前“立法院長”王金平並視訊與會。



陸委會3日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。